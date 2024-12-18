Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, Eşref Rüya’da partner oldu
Yapımını Tims&B’in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu yeni yılda Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan ‘Eşref Rüya’ dizisinin başrol kadın oyuncusu Demet Özdemir oldu.
Yıllardır izleyici anketlerinde partner olarak görmeyi bekledikleri isimlerin başında gelen Çağatay Ulusoy&Demet Özdemir ikilisi nihayet buluşuyor.
Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref'i canlandırırken, Özdemir ise Rüya'dan sonra Eşref'in kalbini attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.
Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan, derinlikli hikayesi ile de dikkatleri üzerine çekecek ‘Eşref Rüya', ocak sonunda sete çıkıyor.
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