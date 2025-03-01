Cem Köksal kimdir? Zorlu Holding Ceo’su Cem Köksal nereli, kaç yaşında?

Cem Köksal, sosyal medya kullanıcılarının merak ettiği isimler arasında yer almaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Cem Köksal’ın hayatı ve kariyeri, pek çok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Cem Köksal kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

Cem Köksal, 1967 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1990 yılında Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Köksal, profesyonel kariyerine 1990-2002 yılları arasında bankacılık sektöründe başlamıştır. Bu dönemde, İnterbank'ta 1990-1997 yılları arasında farklı görevlerde yer almış, ardından 1997 yılında Denizbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2002 yılında ise Vestel'e finansal alanda liderlik etmek üzere katılmıştır. 2012 yılında Zorlu Holding'in Mali İşler Grubu Başkanlığı görevine getirilen Köksal, Haziran 2024 itibarıyla Zorlu Holding CEO'luğu pozisyonuna atanmıştır. Cem Köksal, Zorlu Holding, Zorlu Enerji, Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya gibi halka açık pek çok grup şirketinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir. Ayrıca, Togg Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almaktadır. Kaynak: Haber Merkezi

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