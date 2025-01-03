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Hande Erçel kimdir?

Hande Erçel kimdir?
Güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle dikkat çeken Hande Erçel, kısa sürede Türkiye’nin en sevilen oyuncularından biri haline geldi. Peki, Hande Erçel kimdir, kariyeri nasıl başladı ve neler yaptı?
24 Kasım 1993'te Balıkesir'de doğan Hande Erçel, güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle kısa sürede milyonların kalbini fethetti.
 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim gören Erçel, ilk olarak 2012'de Azerbaycan'da düzenlenen güzellik yarışmasında ikinci olarak dikkatleri üzerine çekti.
 
Başarılı oyuncu birçok dizide yer aldı
 
Hande Erçel, oyunculuk kariyerine ilk adımlarını televizyon dizileriyle attı. Özellikle "Güneşin Kızları" dizisindeki Selin karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Ardından "Aşk Laftan Anlamaz", "Sen Çal Kapımı" gibi dizilerde başrolleri üstlenerek kariyerinde önemli bir yükseliş yaşadı.
 
En son olarak "Bambaşka Biri" dizisiyle ekranlara geldi.
 
Hande Erçel'in Başrol Oynadığı Diziler:
 
Güneşin Kızları (Selin Yılmaz Mertoğlu)
 
Aşk Laftan Anlamaz (Hayat Uzun Sarsılmaz)
 
Siyah İnci (Hazal)
 
Azize (Azize Günay)
 
Sen Çal Kapımı (Eda Yıldız Bolat)
 
Bambaşka Biri (Leyla Gediz)
 
Hande Erçel, sadece oyunculukla değil, aynı zamanda sosyal medyada da büyük bir takipçi kitlesine sahip.
 
 
Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Erçel, moda ve güzellik dünyasında da adından sıkça söz ettiriyor.
 
Güzellik yarışmalarından oyunculuğa
 
Hande Erçel, kısa sürede Türkiye'nin en sevilen ve başarılı oyuncularından biri haline geldi. Hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle dikkat çeken Erçel, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağa benziyor.
 
Hande Erçel'in başarısının sırrı, doğal güzelliği, oyunculuk yeteneği ve samimi kişiliği. Genç yaşına rağmen deneyimli bir oyuncu gibi görünen Erçel, her rolün hakkını veriyor ve izleyicileri ekranlara kilitliyor.
 
(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Hande Erçel kimdir?

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