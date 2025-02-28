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Konya Şehir Tiyatrosu’ndan minik seyircilere keyifli bir oyun: “Hiçu’da Yolculuk’’

Konya Şehir Tiyatrosu’ndan minik seyircilere keyifli bir oyun: “Hiçu’da Yolculuk’’
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Hiçu’da Yolculuk” adlı müzikal türündeki tiyatro oyunu Konyalı çocuklar tarafından büyük keyifle izlendi. Hazreti Mevlânâ’nın Mesnevîsindeki hikayelerden esinlenilerek kaleme alınan oyunda, dostluk, dayanışma ve cesaret gibi evrensel değerler işleniyor.

Nitelikli oyunlarla beğeni toplayan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuklar için de birbirinden güzel oyunlar sahnelemeye devam ediyor.

Konya Şehir Tiyatrosu'nun Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelediği "Hiçu'da Yolculuk” adlı müzikal türündeki oyunu çocuklar aileleriyle birlikte büyük bir keyifle takip etti. Naci Taner Büyükarman tarafından yazılan, Osman Boğaçhan Sözmen tarafından yönetilen oyun, çocuklara birlik ve beraberliğin önemini anlatarak unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşattı.

HİÇU'DA MACERA DOLU BİR YOLCULUK

Okul gezisiyle bir müzeye giden Sevgi ve Okan adlı iki arkadaşın, saklanmak için girdiği müzede, "Hiçu” adlı fantastik bir dünyada beklenmedik bir yolculuğa çıkmasını ve kahramanların gerçek dünyaya dönme çabalarını konu ediniyor.

Hz. Mevlânâ'nın Mesnevî'sindeki hikayelerden esinlenilerek kaleme alınan; dostluk, dayanışma ve cesaret gibi evrensel değerlerin işlendiği oyun 50 dakika ve tek perdeden oluşuyor.

KONYA ŞEHİR TİYATROSU, 2. ORDU ŞEHİR TİYATROLARI FESTİVALİ'NE KATILDI

Öte yandan Konya Şehir Tiyatrosu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Ordu Şehir Tiyatroları Festivali”nde boy gösterdi. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği festivalde Konya Şehir Tiyatrosu, Türk Edebiyatının önemli kalemlerinden Necip Fazıl Kısakürek'e ait "Bir Adam Yaratmak” adlı oyununu Ordulularla tiyatroseverlerle buluşturdu.

Psikolojik bir dram niteliğinde olan oyunu Necip Fazıl Kısakürek 1937 yılında kaleme aldı. Oyun hem kendisinin hem de Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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