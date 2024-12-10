Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u kimdir? Yalı Çapkını’nda Pelin karakterine hayat veren oyuncu Buçe Buse Kahraman kimdir ve kaç yaşında?

Kuruluş Osman, ATV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ederken, dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Begüm Hatun izleyicilerin ilgisini çekti. Bu karakteri canlandıran isim ise, Yalı Çapkını dizisinin Pelin'i olarak tanınan Buçe Buse Kahraman.
Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman, Şimdi Kuruluş Osman'da! Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği Kuruluş Osman, ilk bölümü 20 Kasım 2019'da yayınlanan bir tarihî aksiyon dizisidir.
Yönetmenliğini Metin Günay ve ardından Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın yazdığı dizi, kurgu ve dram unsurlarını başarılı bir şekilde harmanlıyor.
Kuruluş Osman dizisindeki Begüm Hatun kimdir?
Alımlı, güzel ve hırslı bir kadındır. Güç aşığıdır. Oldukça zekidir. Ustaca at biner ve kılıç kullanır. Keçilişah Beyliği'nin hatundur. Kocası öldükten sonra beylik postuna kendisi oturmuştur. Kardeşi Yusuf'tan başka kimsesi yoktur.
Hedefi beyliği büyütmek ve gücüne güç şanına şan katmaktır.
Buçe Buse Kahraman kimdir?
1 Nisan 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Buçe Buse Kahraman, ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar verdi.
Üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde eğitim gördü. 2017 yılında "Kötü Çocuk" sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başladı.
Daha sonra ilk dizi projesi olan "Çarpışma" dizisinde Meltem karakterine hayat verdi.
Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, asıl çıkışını ise Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi ile yaptı. Kahraman, Pelin (Pelo) karakterine hayat verdi.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi