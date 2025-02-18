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Mehmed: Fetihler Sultanı 35. bölüm ne zaman? Mehmed: Fetihler Sultanı 35. Bölüm İzle

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Mehmed: Fetihler Sultanı 35. bölüm ne zaman? Mehmed: Fetihler Sultanı 35. Bölüm İzle
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümleri, her hafta Salı günleri saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 35. Bölümü 18 Şubat Salı günü saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında olacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 34. bölümü, entrikalar, ihanetler ve güç mücadeleleriyle dolu heyecan verici sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin 18 Şubat Salı akşamı yayınlanacak 35. bölümü merakla bekleniyor. 

Mehmed: Fetihler Sultanı 34. Bölüm özeti:

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin 34. bölümü, 11 Şubat 2025 tarihinde TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Bu bölümde, Akıncılara saldıran Yeniçeri ağalarından Murtaza ve diğer asiler cezalandırılırken, Mehmed'in sert adalet anlayışı ordu içinde gerilime yol açtı. Esir kampında Akşemseddin'in Harry ile sık sık görüşmeleri, çeriler, akıncılar ve gönüllüler arasındaki hassas dengeyi nasıl koruyacağı sorusunu gündeme getirdi. Baltaoğlu'nun katilini bulmaya kararlı olan Hızır Çelebi, karargâhtaki karmaşa içinde ipuçlarını birleştirmeye çalışırken, paşalar arasındaki çekişme daha da derinleşti. Bizans dünyasına adım atan Francesco'nun taraf seçme süreci merak konusu olurken, Baltaoğlu'nun cinayetinde şüpheli olarak görülen Harry, karargâhta büyük bir tartışmanın odağına yerleşti. Çandarlı ise üzerine yönelen suçlamalardan kurtulmaya çalıştı.

Ayrıca, bu bölümde Gülşah Hatun'un, Gülbahar'ı uçurumdan kurtardığı sahne dikkat çekti. Mehmed: Fetihler Sultanı 35. Bölüm 2. Fragmanı da yayınlandı. 

Mehmed: Fetihler Sultanı 35. Bölüm 2. Fragmanı

Kaynak: Haber Merkezi

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