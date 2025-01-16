Survivor Asena kimdir, evli mi? Asena Demirbağ kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Asena Demirbağ ne zaman, hangi yıl yarıştı? soruları Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor 2025 All Star-Gönüllüler kadrosuna katılan isimlerde biri de başarılı yarışmacı Asena oldu. Peki, Survivor Asena kimdir, evli mi? Asena Demirbağ kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Asena Demirbağ ne zaman, hangi yıl yarıştı? İşte Asena Demirbağ hakkında detaylar…
Survivor Asena kimdir, evli mi? Asena Demirbağ kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Asena Demirbağ ne zaman, hangi yıl yarıştı? soruları, izleyenler tarafından merak konusu oldu. Yeni sezonuna hız kesmeden devam eden Survivor kadrosuna Asena Demirbağ katıldı. Daha önce 2023 yılında Survivor'a katılan ve büyük finale kısa süre kala elenen Asena kimdir?
ASENA DEMİRBAĞ KİMDİR, EVLİ Mİ?
Asena Demirbağ, 1997 yılında doğmuştur. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünden mezun oldu.
7 Ekim 2019 tarihinde futbolcu Ahmet Dursun ile Paris'te evlendi. 4 Mart 2020 tarihinde Lidya Dursun adında bir kızı oldu. 12 Kasım 2021 tarihinde boşandılar.
Asena Demirbağ, 2023 yılında Survivor 2023 kadrosunda yer aldı.
Pilates eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve online koçluk yaptığı bilinen Asena Demirbağ sporcu kişiliği ve parkurlardaki mücadelesi ile dikkat çekiyor.
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