Tarihte bugün ne oldu? 6 Ocak günü dünyada ve Türkiye’de yaşanan tarihi gelişmeler nelerdir?

Tarihte bugün;
1838- Samuel Morse, "Morse Alfabesi" geliştirdiğini açıkladı.
1921- Yunan birliklerinin Eskişehir ve Afyon doğrultusundaki taarruzuyla 1. İnönü Savaşı başladı.
1938- Nazi baskısından kaçan Sigmund Freud Londra'ya gitti.
1960- Mersin Rafinerisi'nin temeli atıldı.
1969- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Komer'in makam aracı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi bahçesinde yakıldı.
1984- Türk Parasını Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle döviz taşımak suç olmaktan çıkarıldı.
1991- İlk Türk operası "Özsoy"un bestecisi Ahmet Adnan Saygun, 84 yaşında hayatını kaybetti.
1993- Dünyaca ünlü balet Rudolf Nureyev Fransa'da vefat etti.
1998- Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Ahmet Necdet Sezer seçildi.
2005- Afyon ilinin adı Afyonkarahisar olarak değiştirildi.
2012- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" davası kapsamındaki iddialara ilişkin Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevine konuldu.
2015- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulunun "Paralel Yapı"ya ilişkin tavsiye kararı aldığını, kararın Bakanlar Kurulundan geçtiğini belirterek, "2015 Milli Siyaset Belgesi içinde de yerini alacaktır. Bu artık böyle bir örgüttür." dedi.
2016- Kuzey Kore, hidrojen bombası denediğini açıkladı. Uluslararası kamuoyu, Kuzey Kore'nin bu eylemine sert tepki gösterdi.
2016- FIFA'daki yolsuzluk operasyonu kapsamında Zürih'te gözaltına alınan başkan yardımcılarından Alfredo Hawit, yargılanmak üzere ABD'ye iade edilmeyi kabul etti.
2020- Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yeni hizmet binası "KALE" törenle açıldı.
2021- ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını bastı. Baskında 5 kişi hayatını kaybetti.
2022- İsviçre ordusu, dünyada yaygın kullanılan WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarını güvenlik gerekçesiyle yasakladı.
2023- Türkiye ile Ermenistan arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda doğrudan hava kargo taşımacılığının önündeki engeller kaldırıldı.
2024- Brezilya Milli Takımı ile oyuncu, teknik direktör ve koordinatör olarak 4 Dünya Kupası kazanan Mario Zagallo, 92 yaşında hayatını kaybetti.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi