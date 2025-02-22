The Last of Us 2. Sezon İçin Geri Sayım Başladı! The Last of Us 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

HBO, The Last of Us dizisinin ikinci sezonunun çıkış tarihini duyurdu. Naughty Dog firmasının aynı adlı oyun serisinden uyarlanan ve başrollerini Pedro Pascal ile Bella Ramsey’in paylaştığı dizinin ikinci sezonu için kesin yayın tarihi belli oldu. Peki, The Last of Us 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
HBO'nun büyük ilgi gören dizisi The Last of Us, merakla beklenen ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Naughty Dog'un aynı adlı oyun serisinden uyarlanan dizinin yeni sezonunda, Joel ve Ellie'nin hikâyesi kaldığı yerden devam edecek.
Yeni Sezonda Neler Olacak?
İkinci sezon, The Last of Us: Part 2 oyunundaki olayları ekrana taşıyacak. Hikâyede beş yıllık bir zaman atlaması yaşanacak ve oyun severlerin yakından tanıdığı Abby karakteri ilk kez dizide yer alacak. Ancak sezonun ikinci oyunun tamamını kapsayıp kapsamayacağı henüz netlik kazanmış değil.
The Last of Us 2. Sezon Yayın Tarihi
Pedro Pascal'ın Joel Miller, Bella Ramsey'nin ise Ellie Williams karakterlerine hayat verdiği dizinin ikinci sezonu, 13 Nisan 2025 tarihinde izleyiciyle buluşacak.
Yeni Sezonda Kadro Genişliyor
Dizinin yeni sezonuna Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord ve Danny Ramirez gibi isimler dahil oldu. Ayrıca Catherine O'Hara konuk oyuncu olarak yer alırken, Jeffrey Wright aynı rolü canlandırmaya devam edecek.
Oyun serisinin atmosferini başarıyla ekrana taşıyan The Last of Us, ikinci sezonuyla da büyük ses getireceğe benziyor.
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