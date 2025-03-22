Türker İnanoğlu hayatı: Türker İnanoğlu kimdir? Türker İnanoğlu özel hayatı, yönettiği dizi ve filmler

Türker İnanoğlu, Türk sinemasının gelişmesinde büyük rol oynamıştır.

Türker İnanoğlu, 18 Mayıs 1936 tarihinde Safranbolu'da dünyaya geldi. Babası Dr. Hakkı Nevin, annesi Safranbolu eşrafından Çizmecioğlu ailesinin kızı Nazmiye Hanım'dır. Sezer ve Berker adında ikiz kardeşleri vardır. Kardeşi Sezer henüz 3 aylıkken ölmüştür. İlk ve orta öğrenimini Safranbolu'da, lise ve yüksek eğitimini İstanbul'da tamamladı. Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü'nden mezun oldu. Ardından sinema mesleğine geçti.

Ömer Lütfi Akad ve Nişan Hançer'e 9 filmde asistanlık yaptı. 1959 yılında "Senden Ayrı Yaşayamam” adlı filmle yönetmenliğe başladı. Yeşilçam'da çeşitli yapımcılara 10 adet film çektikten sonra 1960 yılında kendi şirketi Erler Film'i kurdu.

Erler Film Türkiye'de halen faaliyet gösteren en eski ve en uzun ömürlü film şirketidir. Türker İnanoğlu bugüne kadar 66 adet uzun metraj sinema filmine yönetmen olarak imza atmıştır.

1963 yılında yedek subay öğretmen olarak askerlik hizmetini tamamladı. 1979'da Ulusal Video şirketini kurarak Türkiye'de ilk kez video olayını başlattı. 1985 yılında televizyon programları hazırlamak amacıyla bir stüdyo kurdu. O dönemde Türkiye'deki tek yayın kuruluşu olan TRT'ye "Bir Başka Gece”, "Hodri Meydan”, "Gecenin Getirdikleri” gibi haber ve eğlence programları hazırladı. Daha sonra özel televizyonların Türkiye'de yayına girmesi ile Star TV, Show TV, Kanal 6, ATV ve Kanal D yayın kuruluşlarına da 10.000 saatin üzerinde program hazırladı.

1987 yılında ''İcraatın İçinden'' adlı programı dönemin başbakanı Turgut Özal ile başlatan İnanoğlu, Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz'ın başbakanlık dönemlerinde de aynı programın yapımcılığını sürdürdü.

1994 yılında ATV'nin yönetim başkanlığı görevini üstlendi. Öte yandan Süper Kanal adıyla yayın yapan bir de kanal kurmuştur. Bu kanal halen Kanal D adına "Dream TV” adıyla müzik yayını yapmaktadır.

Öceki yıllarda Beyoğlu Saray, Beşiktaş Yumurcak, Kadıköy Reks, Karagümrük Hakan, Bakırköy Ünverdi, Ankara Akay Dedeman ve Bahçelievler Dedeman sinemalarının işletmeciliğini yapmıştır. Halen Beyoğlu Atlas, Şişli Kent, Kavacık Boğaziçi ve Maslak TİM Sinemaları'nın sahibidir.

2005 yılında İstanbul Maslak'ta yer alan, içinde dev sahneli 1.820 kişilik büyük bir salon, 300 kişilik bir tiyatro salonu, 5 salonlu sinemalar kompleksi, toplantı salonları, restoran, cafe-bar ve hediyelik eşya dükkanlarının yer aldığı ve müzikaller, gösteriler, konserler, kongre, lansman, konferansların düzenlendiği "TİM” – Türker İnanoğlu Maslak Show Center'ı Türkiye'ye kazandırmıştır.

Türker İnanoğlu, filmcilikle ilgili meslek birlikleri, dernekler ve İstanbul Ticaret Odası meslek komitelerinde uzun yıllar yöneticilik yapmıştır. 1960'lı yıllarda Filmciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliğiyle başlayan dernekçilik faaliyetlerini, 1973 yılında 8 arkadaşı ile birlikte kurduğu Türk Filmciler Derneği'nde sürdürdü. Fakat dernek 1980 yılında, kapatıldı.

Bunun üzerinde 1982 yılında FİYAP - Film Yapımcıları Derneği'ni kurdu ve uzun süre başkanlığını yaptı. Daha sonra devletin öncülüğünde kurulan SE-SAM'ın kurucu üyesi ve ilk başkanı oldu. Halen SE-SAM Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin onursal başkanıdır.

Türker İnanoğlu 1997 yılında ''TÜRVAK'' - Türker İnanoğlu Sinema Vakfı'nı kurarak yapımcılığını üstlendiği tüm filmleri ve hakları kendisinde olan TV programlarını bu vakfa devretmiştir. Vakıf, ihtiyaç sahibi sinema çalışanları ve onların ailelerine maddi yardımda bulunmakta, üniversitelerin sinema ile ilgili bölümlerinde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermektedir.

Türker İnanoğlu, ayrıca 16 derslikli bir ilköğretim okulu ile sinema - televizyon konusunda eğitim veren TÜRVAK - Sinema Televizyon Eğitim Merkezi'ni kurmuştur. TÜRVAK - Sinema Tiyatro Müzesi'ni de İnanoğlu kurmuştur.

Türker İnanoğlu'nun hayatı, Giovanni Scoglamillo'nun kaleminden yayınlanan ''Bay Sinema'' adlı kitapta detaylı olarak anlatılmaktadır. 2011 yılında Yeşilçam Onur Ödülü'nü almıştır.

Özel hayatı

Türker İnanoğlu, 1964 yılında oyuncu Filiz Akın ile evlendi, 1974'de boşandı. Bu evlilikten İlker İnanoğlu adında oyuncu olan bir oğlu vardır. 1975 yılında halen evli olduğu oyuncu Gülşen Bubikoğlu ile evlendi. Bu evlilikten Zeynep adında bir kızları oldu.

Yönettiği filmler

1959-Senden Ayrı Yaşayamam (Önder Somer - Aysel Tanju)

1960-Küçük Kahraman (Baki Tamer - Cavidan Dora - Atilla Engin)

1960-Köyde Bir Kız Sevdim (Baki Tamer - Türkan Şoray)

1960-İçimizden Biri (Turan Seyfioğlu - Cavidan Dora - Kenan Pars)

1960-Cambaz Kızın Aşkı (Sabina - Efkan Efekan - Turgut Özatay)

1961-Doğmadan Ölenler (Gülistan Güzey - Turgut Özatay)

1961-Hancı (Gülistan Güzey - Turgut Özatay - Cavidan Dora - Aysel Tanju)

1962-Kiralık Koca (Göksel Arsoy - Fatma Girik - Öztürk Serengil)

1962-Kanun Kanundur (Lale Oraloğlu - Hayati Hamzaoğlu - Neşe Yulaç - Nebahat Çehre - Öztürk Serengil)

1962-Belki Bir Sabah Geleceksin (Muhterem Nur - Işın Kaan - Kenan Pars)

1962-Küçük Beyefendi (Göksel Arsoy - Fatma Girik - Kenan Pars - Aysel Tanju)

1962-Kalp Yarası (Kenan Pars - Gönül Beyhan - Suna Selen)

1962-Çöpçatan (Eşref Kolçak - Parla Şenol - Fatma Girik - Suphi Kaner - Öztürk Serengil)

1963-Yolcu (Muhterem Nur - Turgut Özatay - Yılmaz Duru - Aysel Tanju)

1963-Kadın Berberi (Filiz Akın - Ayhan Işık - Öztürk Serengil)

1963-Bulunmaz Uşak (Göksel Arsoy - Fatma Girik - Suphi Kaner - Aysel Tanju)

1963-Bahriyeli Ahmet ( Ayhan Işık - Parla Şenol - Semra Sar - Suphi Kaner - Aysel Tanju)

1964-Beyoğlu Piliçleri (Filiz Akın - Eşref Kolçak - Yılmaz Duru - Sevda Ferdağ)

1964-Bekarlık Sultanlıktır (Filiz Akın - Yılmaz Duru)

1964-Yankesici Kız (Filiz Akın - Orhan Günşiray - Cüneyt Arkın)

1964-Mirasyedi (Filiz Akın - Ahmet Sezgin)

1964-Meyhaneci (Filiz Akın - Tamer Yiğit - Turgut Özatay)

1965-Zennube (Sevim Çağlayan - Tamer Yiğit - Çolpan İlhan)

1965-Yankesici Kızın Aşkı (Filiz Akın - Sadri Alışık - Çolpan İlhan)

1965-Tamirci Parçası (Filiz Akın - Ayhan Işık - Çolpan İlhan)

1965-Babasına Bak Oğlunu Al (Filiz Akın - Öztürk Serengil - Vahi Öz)

1966-Ölmek Mi Yaşamak Mı (Hülya Koçyiğit - Yusuf Sezgin - Önder Somer)

1966-İntikam Uğruna (Cüneyt Arkın - Selda Alkor - Önder Somer)

1966-Efkarlıyım Abiler (Filiz Akın - Sadri Alışık)

1966-Beyoğlu Esrarı (İzzet Günay - Selma Güneri - Öztürk Serengil)

1966-Bar Kızı (Filiz Akın - Ediz Hun - Turgut Özatay - Cahit Irgat)

1966-Aşk Mücadelesi (Hülya Koçyiğit - Yusuf Sezgin - Turgut Özatay - Cahit Irgat)

1966-Ağlama Değmez Hayat (Sadri Alışık - Mine Mutlu - Önder Somer)

1966-Affedilmeyen (Filiz Akın - Cüneyt Arkın - Gürel Ünlüsoy)

1966-Vur Emri (Filiz Akın - Ayhan Işık - Turgut Özatay)

1966-Suçsuz Firari (Cüneyt Arkın - Sema Özcan - Nilüfer Koçyiğit - Öztürk Serengil)

1966-Satılık Kalp (Belgin Doruk - Cüneyt Arkın - Turgut Özatay)

1966-Milyonerin Kızı (Leyla Tunca - Tamer Yiğit - Muzaffer Tema - Öztürk Serengil)

1966-Kolejli Kızın Aşkı (Filiz Akın - Ayhan Işık - Turgut Özatay - Çolpan İlhan)

1966-Kaderin Cilvesi (Filiz Akın - Sadri Alışık - Yusuf Sezgin - Muzaffer Tema - Çolpan İlhan)

1966-İdam Mahkumu (Ayhan Işık - Gönül Yazar - Turgut Özatay - Çolpan İlhan - Sissi Uruguan)

1967-Kardeş Kavgası (Hülya Koçyiğit - İzzet Günay - Yusuf Sezgin - Sevda Ferdağ)

1967-Kader Bağı (Kartal Tibet - Semiramis Pekkan - Muzaffer Tema)

1967-Evlat Uğruna (Ekrem Bora - Selda Alkor - Selma Güneri - Muzaffer Tema)

1967-Ayrılık Saati (Filiz Akın - İzzet Günay - Önder Somer)

1967-Ağır Suç (Sadri Alışık - Sevda Ferdağ - Yusuf Sezgin - Çolpan İlhan)

1967-Zehirli Hayat (Cüneyt Arkın - Semiramis Pekkan - Önder Somer - Çolpan İlhan)

1967-Ringo Kazım (Sadri Alışık - Selma Güneri - Vahi Öz)

1967-Paşa Kızı (Filiz Akın - Kartal Tibet - Gülbin Eray - Önder Somer)

1967-Parmaklıklar Arkasında (Hülya Koçyiğit - Kartal Tibet - Tanju Gürsu)

1967-Osmanlı Kabadayısı (Kartal Tibet - Selda Alkor - Turgut Özatay)

1967-Namus Borcu (Cüneyt Arkın - Zeynep Aksu - Turgut Özatay - Yılmaz Köksal)

1968-İstanbul Tatili (Filiz Akın - Kartal Tibet - Yılmaz Köksal)

1968-Hırsız Kız (Filiz Akın - Kartal Tibet - İreç Baran)

1968-Benim De Kalbim Var (Filiz Akın - Kartal Tibet - Önder Somer - Serpil Örümcer)

1968-Bekar Odası (Filiz Akın - Sadri Alışık - Vahi Öz - Feri Cansel)

1968-Aşka Tövbe (Filiz Akın - Kartal Tibet - Önder Somer - Semiramis Pekkan - Feri Cansel)

1968-Arkadaşımın Aşkısın (Filiz Akın - İzzet Günay - Ekrem Bora)

1968-Tahran Macerası (Kartal Tibet - Fürüzan - Mine Mutlu - Cihangir Gaffari)

1968-Silahlı Paşazade (Filiz Akın - Cüneyt Arkın - Turgut Özatay - Feri Cansel)

1968-Pranga Mahkumu (Cüneyt Arkın - Semiramis Pekkan - Önder Somer)

1969-Son Mektup (Filiz Akın - Ediz Hun - Yusuf Sezgin)

1969-Sabah Yıldızı (Filiz Akın - Ediz Hun - Önder Somer)

1969-Lekeli Melek (Filiz Akın - Cüneyt Arkın - Cahit Irgat)

1969-Hüzünlü Aşk (Filiz Akın - Engin Çağlar - Ekrem Bora)

1969-Hayat Kavgası (Cüneyt Arkın - Sezer Güvenirgil - Mine Mutlu - Funda Gürçen - Önder Somer - Feri Cansel)

1969-Hancı (Sadri Alışık - Figen Say - Mine Mutlu - Funda Gürçen - Yusuf Sezgin - Ülkü Özen)

1969-Efkarlı Sosyetede (Filiz Akın - Sadri Alışık)

1969-Cilveli Kız (Filiz Akın - Kartal Tibet - Feri Cansel)

1970-Dağlar Şahini (Kartal Tibet - Zuhal Aktan - Turgut Özatay - Yılmaz Köksal)

1970-Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (İlker İnanoğlu - Filiz Akın - Cüneyt Arkın)

1970-Yumurcak (İlker İnanoğlu - Filiz Akın - Kartal Tibet)

1970-Yarım Kalan Saadet (Filiz Akın - Cüneyt Arkın - Zuhal Aktan - Önder Somer)

1970-Söz Müdafaanın (Hülya Koçyiğit - Ediz Hun)

1970-İşportacı Kız (Filiz Akın - Kartal Tibet - Hümayun Tebrizyan - Cihangir Gaffari)

1970-Fadime (Filiz Akın - Kartal Tibet - Cihangir Gaffari)

1971-Yumurcak'ın Tatlı Rüyaları (İlker İnanoğlu - Filiz Akın - Ediz Hun)

1971-Güzel Şöför (Filiz Akın - Alp Aslan Emir - Hümayun Tebrizyan)

1971-Fadime Cambazhane Gülü (Filiz Akın - Ediz Hun)

1971-Deli Murat (Kartal Tibet - Zuhal Aktan - Turgut Özatay - Önder Somer)

1972-Ayrılık (Filiz Akın - Ediz Hun - Ekrem Bora)

1974-Soyguncular (Filiz Akın - Ediz Hun - Ekrem Bora)

1977-Bizim Kız (Tarık Akan - Gülşen Bubikoğlu - Öztürk Serengil)

1987-Hafız Yusuf Efendi (Ahmet Özhan - Sibel Turnagöl - Sümer Tilmaç - Fulden Uras)

1987-Gönülden Gönüle (Ahmet Özhan - Sibel Turnagöl - Haluk Kurdoğlu - Fulden Uras)

Diziler

1993 - Sevginin Gücü

1993 - Cümbüş Sokak

1993-1994 - Haşlama Taşlama

1994 - Zirvedekiler

1994-1995 - Yaseminname

1995-2003 - Çiçek Taksi

1996 - Sarah ile Musa

1996 - Köşekapmaca

1996 - Kaldırım Çiçeği

1996-2001 - Tatlı Kaçıklar

1997-2003 - Böyle Mi Olacaktı

1998 - Sibel

1998 - Affet Bizi Hocam

1998 - İkinci Bahar

1999-2000 - Zehirli Çiçek

2000 - Parça Pinçik

2001 - Bizim Otel

2002 - Anne Babamla Evlensene

2002 - Yapayalnız

2002 - Hastayım Doktor

2003 - Seni Yaşatacağım

2003-2005 - Gurbet Kadını

2004-2007 - Cennet Mahallesi

2004-2007 - Yabancı Damat

2005 - Ölümüne Sevdalar

2006-2011 - Arka Sokaklar

2008-2011 - Akasya Durağı

2009-2011 - Aşk Bir Hayal

2010 - Umut Yolcuları

2011 - Yıllar Sonra

2012 - Alev Alev

2013 - Bizim Okul

Komedi programları

1994 - Cümbüşiye

1994-1995 - Müjdat Gezen Şov

1995 - Bir Demet Kahkaha

1995 - Rüstemin Gazinosu

1996 - Yaseminname

1997 - Cümbüş Sokak

1998 - Bir Demet Yerli Film

1998 - Zart 1

2000 - Müjdat Gezen Talk-Show

2000 - Müjdat Gezen Şov

2001 - Şen Kahkahalar

2002 - Telekolik

Müzik-Eğlence programları

1990-1995 - Bir Başka Gece

1991-1992 - Gecenin Konukları

1992 - Anılar

1993 - Turkısh Pop

1993-1994 - Karambol

1993-1994 - Vur Patlasın Çal Oynasın

1993-1994 - Felekten Bir Gece

1993-1994 - İşte Müzik İşte Eğlence

1994 - Hülya Zaman İçinde

1994 - Eski Tas Eski Hamam

1994 - Yıldızlar Geçidi

1994 - Süper Çocuklar

1994 - Şimdi Bu Program Çok Moda

1994-1995 - Eğlen Coş İşte Kiboş

1994-1995 - Haydi Eğlenceye

1994-1995 - Kadınlar Matinesi

1994-1995 - Huysuz Virjin Show

1994-1996 - Şaka Yaptık

1994-1997 - Pop Klip

1995 - Süper Eğlence

1995 - Bir Nükhet Duru Gecesi

1995 - Neşe-i Muhabbet

1995 - Unutulmayan Sesler Unutulmayan Şarkılar

1995-1996 - Adnan'ın Yeri

1995-1996 - Kolaysa Sen De Gel

1996 - Gece Sefası

1996 - Sarışının Adı Esmerin Tadı

1996 - Hem Nalına Hem Mıhına

1996 - Bu Yarış Başka Yarış

1996-1997 - Pür Neşe Pür Eğlence

1997 - Meltem Cumbul Show

1997 - Şaka Yaptık

1997 - Çalsın Sazlar

1997 - Dünden Bugüne

1998 - Şakadan Şakaya

1998-2001 - Süper On

2002 - Bir Başka Gece

Magazin programları

1994-1995 - Manşet

1995-1997 - Magazin

1998 - Istanbul Köşe Bucak

1998 - Istanbul Adım Adım

1999 - Ajanda

Haber programları

1989-1991 - Hodri Meydan

1990-1991 - İşte Hayatımız

1992 - Söz Meclisten İçeri

1994-1997 - Polis İmdat

1995 - Soluk Soluğa

1995 - Kent Sokakları

1995 - Acil Servis

1996-1997 - Ahmet Vardar Soruyor

1997 - Kayıp Aranıyor

1997 - Adliye Koridorları

Kaynak: Haber Merkezi