GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Şinasi Yurtsev kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Şinasi Yurtsev kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Bir çok ünlü dizi ve filmlerin hem yapımcılığını hem de oyuncu kadrosunda oynayan ünlü oyuncu ve yapımcı Yurtsever’den kötü haber geldi. Son günlerde mide kanseri ile mücadele eden 51 yaşındaki Şinasi Yurtsever kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son günlerde mide kanseri ile mücadele eden 51 yaşındaki Şinasi Yurtsever kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir çok ünlü dizi ve filmlerin hem yapımcılığını hem de oyuncu kadrosunda oynayan ünlü oyuncu ve yapımcı Yurtsever'den kötü haber geldi. Son günlerde mide kanseri ile mücadele eden 51 yaşındaki Şinasi Yurtseven kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÜNLÜ OYUNCU ZAFER ALAGÖZ DUYURDU

Şinasi Yurtsev kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Şinasi Yurtsever,16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelmiştir.

1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo isimli dizide Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle İlk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet isimli sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2'de beklenen oyuncular arasında yer almaktadır.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER