Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Şinasi Yurtsev kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Bir çok ünlü dizi ve filmlerin hem yapımcılığını hem de oyuncu kadrosunda oynayan ünlü oyuncu ve yapımcı Yurtsever’den kötü haber geldi. Son günlerde mide kanseri ile mücadele eden 51 yaşındaki Şinasi Yurtsever kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son günlerde mide kanseri ile mücadele eden 51 yaşındaki Şinasi Yurtsever kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir çok ünlü dizi ve filmlerin hem yapımcılığını hem de oyuncu kadrosunda oynayan ünlü oyuncu ve yapımcı Yurtsever'den kötü haber geldi. Son günlerde mide kanseri ile mücadele eden 51 yaşındaki Şinasi Yurtseven kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. ÜNLÜ OYUNCU ZAFER ALAGÖZ DUYURDU Şinasi Yurtsev kimdir, kaç yaşında, evli mi? Şinasi Yurtsever,16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelmiştir. 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo isimli dizide Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle İlk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet isimli sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2'de beklenen oyuncular arasında yer almaktadır. Kaynak: Haber Merkezi

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