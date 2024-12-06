Yeni dizi Holding başrol oyuncusu Aydan kimdir? Tuğba Sunguroğlu kim, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

ATV’nin yeni dizisi Holding bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Dizinin başrol oyuncularından Tuğba Sunguroğlu’nun kim olduğu, dizi takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Aydan Türker karakterini canlandıracak olan Tuğba Sunguroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Holding dizisinin başrol karakterlerinden Aydan'ı canlandıran Tuğba Sunguroğlu, 7 Mayıs 1999'da Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. 2004 yılında ailesiyle birlikte Paris'e taşınarak burada eğitim hayatına devam etmiştir. 2021-2022 yıllarında yayınlanan "Börü 2039" dizisinde yer alan Sunguroğlu, Holding dizisinde Aydan karakterini canlandıracak. Sunguroğlu ayrıca Mustang, Kanun ve İlk Göktürk filmlerinde rol aldı. Holding dizisi oyuncuları ve karakterleri Erdal Özyağcılar (Osman Altınordu), Tuğba Sunguroğlu (Aydan Türker), Caner Topçu (Kerem Sayışman), Mustafa Üstündağ (Mahir), Öznur Serçeler (Ceyda Altınordu Tavancı), Melisa Döngel (Sema Altınordu Davis), Şebnem Hassanisoughi (Ebru Karaaslan), Kayra Şenocak (Nesim), Ozan Gözel (Mehmet), Ali İl (Hakan), Gün Koper (Ali Akilli), Zeynep Özyağcılar (Zeyno), Sadi Celil Cengiz (Azad) ve Filiz Tacbaş (Serra) ve Atsız Karaduman (Abuzer) ve Macit Koper (Zakir) Holding dizisi konusu nedir? Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerden ise egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır. Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecek? Kaynak: Haber Merkezi

#Holding #Holding dizisi oyuncuları #Tuğba Sunguroğlu kimdir

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!