BEYŞEHİR İCRA DAİRESİ’NDEN

T.C.

BEYŞEHİR İCRA DAİRESİ

2025/235 TLMT. TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/235 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bilirkişi Raporuna Göre; Kadastro bilirkişisinin beraberindeki paftayı zemine aplike ederek, paftanın dava konusu taşınmaza şekil, miktar ve hudutları itibarıyla aynen uyduğunu tespit ve beyan etmesini müteakip tespite konu taşınmazın Konya İli, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesinde kâin taşınmaz olduğu tespit edilmiştir.

Dava konusu taşınmaz; Beyşehir ilçesi, Hamidiye Mahallesi, 536 ada 18 parselde yer alan 6 numaralı bağımsız bölümdür. Beyşehir Belediyesine 450m2, Beyşehir Adalet Sarayına 650M kuş uçuşu mesafede yer almaktadır.

Dava konusu taşınmaz bulunduğu bölge konut fonksiyonludur. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Ulaşım özel araçla ile sağlanmaktadır.

Tapu durumu incelemesi: Dava dosyasında yer alan tapu kaydına göre; Ana taşınmaz tapuda Beş Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası niteliğinde kayıtlıdır. Ana taşınmazın yüzölçümü 535,00 m2 dir. Dava konusu taşınmaz İkinci Kat, 6 numaralı bağımsız bölümdür. Bağımsız bölüm niteliği meskendir. Arsa payı 1/8 dur

İmar durumu incelemesi; Beyşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ve https://kentrehberi.konya.bel.tr/#/rehber/ sitesinden edinilen bilgiye göre; 1/1000 uygulama imar planı içerisinde konut alanında kalmaktadır.

Parsel üzerinde bulunan yapının 27.02.2015 tarihli 10 numaralı yeni yapı ruhsatı bulunmaktadır. İlgili yapının 27.05.2016 tarihli 51 belge numaralı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.

Taşınmazın Özellikleri: İlgili taşınmazın 27.02.2015 tarihli 10 numaralı yeni yapı ruhsatı mevcuttur. Değerleme konusu İkinci katta yer alan 6 numaralı bağımsız bölüm mesken brüt 125 m2 alana sahiptir. Ana taşınmaz betonarme olarak inşa edilmiştir. Ana taşınmaz giriş kapısı camekanlı alüminyum doğrama olup merdiven ve hol duvarları sıva üzeri boyalıdır. Merdivenler mermer kaplama, korkuluklar alüminyum doğramadır. Bina da asansör bulunmaktadır.

İkinci katta yer alan 6 numaralı bağımsız bölüm mesken onaylı mimari projesine göre antre, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc-lavabo ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Isıtma sistemi bireysel sistem doğalgaz kombidir. Oda zeminleri ahşap, ıslak hacimler ve antre fayans kaplamadır. Mutfak dolapları mdf kaplamadır. Daire içi kaplar ahşap kaplama, pencereler pvc imaldir. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Konut nitelikli taşınmazlarda; alan, cephe sayısı, kat, yapı kalitesi gibi özellikler değere etki eden önemli faktörlerdir. Konu taşınmaza benzer yaş ve kalitedeki konut nitelikli taşınmazlar için taşınmazların bulunduğu bölgede yer alan benzer nitelikli konut ünitelerinin satış değerleri araştırılmıştır.

Adresi : Hamidiye Mh. 40841 Sk. No:13/6 Beyşehir / KONYA

Yüzölçümü : 535,00 m2

Arsa Payı : 1/8

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

1-22/02/2016 tarih ve 414 yevmiye numaralı şerh ile "AT Bakanlar Kurulunun 01/12/2006 tarih ve 2006/11371 sayılı Kanun Gereğince Kamu Yararı ve Ülke Güvenliği Açısından Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler ile Yabancı Ülkelerde Kendi Ülkelerinin Kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine satılamaz." şeklinde belirtilmiştir.

2- 27/10/2021 tarih ve 16268 yevmiye no ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası lehine 2.000.000,00 TL ipotek şerhi işlendiği belirtilmiştir.

3- 27/11/2024 tarih ve 15802 yevmiye no ile Tosunoğulları Agro Tarım San. Ve Tic LTD. Şti lehine 4.000.000,00 TL ipotek şehri işlendiği belirtilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 11:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 11:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.