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KONYA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

Eklenme Tarihi:

T.C.
KONYA 3. AİLE MAHKEMESİ
Sayı 2024/228 Esas
İLAN METNİ

Davacı , SİBEL ÜNSAL AÇIKGÖZ ile Davalı , İMAM AÇIKGÖZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Mahkememiz 2024/228 esas sayılı dosyasında 12/12/2024 tarihinde ön inceleme duruşmasının yapıldığı, tahkikat aşamasına geçildiği, duruşmanın 15/05/2025 günü saat 10:00'a bırakıldığı, duruşma mahkememiz duruşma salonunda yapılacak olup,belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK 147. maddesi uyarınca tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hakkı saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

  • #ilangovtr
  • Basın No: ILN02151998