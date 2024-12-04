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T.C.

KONYA 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/213 Esas

DAVALI : VİSAM EL-HAMİS Çatal Tömek Mah. Seyis Sk. No:3/1 Karatay/KONYA

Davacı EMEL EL-FİŞ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı mahkememize müracaat ederek; dosyaya sunduğu 07/03/2024 tarihli dava dilekçesinde evlilik birliği temelinden sarsıldığını belirterek davalı ile boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin kendisine verilmesine, çocuk lehine aylık 6.000,00 TL iştirak nafakasına hükmedilmesine karar verilmesi talebiyle dava açılmış olup davalıya tebligat yapılamaması nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayın tarihinden (2) hafta içinde cevap ve delil dilekçesini masrafları ile birlikte mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki iddiaları inkar etmiş sayılacağınız, davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 30/01/2025 günü saat: 09:10'da duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.