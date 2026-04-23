T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

(Terekenin Tasfiyesi)

Sayı :2026/39 Tereke Satış16/04/2026

Konu : Vedat Küçükşahin hk. Tasfiyenin başladığına ilişkin

İ L A N

Konya ili, Sarayönü ilçesi, Gözlü mah, 18Cilt, 2 hane ve 24 sırada nüfusa kayıtlı Veli ve Şefika oğlu, 02/03/1961 doğumlu, 266*****376 -TC Kimlik numaralı 08/01/2026 tarihinde vefat eden müteveffa VEDAT KÜÇÜKŞAHİN 'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Sarayönü Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/22 esas ve 2026/20 karar sayılı dosyasından reddedildiğinden TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine karar verilmiş olup.

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.