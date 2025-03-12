Konya Yunak’ta satılık arsa

T.C.
YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/61 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/61 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Ortaklığın giderilmesinden dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/61 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KOÇYAZI/YAVUZ Mahalle/Köy, 289 Ada, 1 Parsel,
Yüzölçümü : 6.182,96 m2
Kıymeti : 1.201.194,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 13:34
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.