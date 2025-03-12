Konya Yunak’ta satılık arsa

T.C.

YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/61 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesinden dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/61 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KOÇYAZI/YAVUZ Mahalle/Köy, 289 Ada, 1 Parsel,

Yüzölçümü : 6.182,96 m2

Kıymeti : 1.201.194,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 13:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.