Selçuklu’da bir bina yıkılacak

HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ GÜZELDERE CADDESİ NO:1 17824 ADA, 4 PARSELDE BULUNAN 1(BİR) ADET BİNANIN

YIKIM İŞİ

İhalenin konusu : Hüsamettin Çelebi Mahallesi Güzeldere Caddesi No:1'de bulunan binanın yıkım işi

1.1.Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi 17824 ada, 4 parselde bulunan bodrum + 4 kat 2780 m² alana sahip betonarme 1 adet bina yıkım işini, yıkımdan önce alınabilecek malzemeler ile yıkımdan sonra çıkacak malzemelerin ayrıştırılarak yüklenici tarafından alınması, yıkım sonrası ortaya çıkacak bütün inşaat hafriyatının taşınarak temizlenmesi işinin yüklenici tarafından yapılmasıdır.

2 – İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı:

2.1. İhale 03.04.2025 Perşembe günü saat 16.00'da Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-İdarenin Yetkisi:

3.1. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

4- Muhammen bedel ve geçici teminatı ile ihalenin yapılış şekli:

4.1. İhale konusu işin muhammen bedeli 143.333,33 TL + KDV (Yüzkırküçbinüçyüzotuzüçliraotuzüçkuruş) olarak belirlenmiştir.

4.2. Geçici teminatı muhammen bedelin % 30'u 43.000,00 TL'dir.

4.3. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/c Maddesi gereğince açık teklif usulü, açık artırma suretiyle yapılacaktır.

5. İhale şartnamesinin Temini :

5.1. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, ihale şartnamesini Şeyh Şamil Mahallesi Doç.Dr. Halil Ürün Caddesi No:19 da adresinde bulunan Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası zemin katta bulunan, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde görülebilir.

6.İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ile müracaat yeri ve zamanı :

6.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler :

a. Dilekçe, Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

b. Tebligat için adres beyanı,

c. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki imzaya yetkili kişiler için adli sicil kaydı,

d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

e. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

f. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişinin Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

g. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

h. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

i. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen Yıkım Müteahhitliği Yetki Belge Numarasını gösterir belge. (Y1,Y2,Y3 den herhangi biri)

6.2. İsteklilerin, istenen belgeleri 02.04.2025 tarihine ve saat 17.00'ye kadar Belediye Hizmet Binası Gelir Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7-İhaleye katılamayacak olanlar :

7.1. 2886 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.İlan olunur.

