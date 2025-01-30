Yunak’ta ada ve parseller satışa çıkıyor

Örnek No:55*
T.C.
YUNAK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/38 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KILLAR Mah. 173 Ada, 2 Parsel,
Kıymeti : 1.210.064,10 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
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25/01/2025
Bilal GÖRMEZ
Satış Memuru
243223
¸e-imzalıdır
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.