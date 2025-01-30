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Yunak’ta ada ve parseller satışa çıkıyor

Eklenme Tarihi:

Örnek No:55*
T.C.
YUNAK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/38 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI 
 
 
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
 
 1 NO'LU TAŞINMAZIN
 
 Özellikleri  : Konya İl, Yunak İlçe, KILLAR Mah. 173 Ada, 2 Parsel, 
 Kıymeti  : 1.210.064,10 TL
 KDV Oranı  : %10
 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri 
1.Artırma  
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati         : 28/05/2025 - 14:30
 
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati         : 26/06/2025 - 14:30
 

 

25/01/2025
Bilal GÖRMEZ
Satış Memuru
243223
¸e-imzalıdır 
 
 
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

  • #ilangovtr
  • Basın No: ILN02164216