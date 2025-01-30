Yunak’ta ada ve parseller satışa çıkıyor

Örnek No:55*

T.C.

YUNAK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/38 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KILLAR Mah. 173 Ada, 2 Parsel, Kıymeti : 1.210.064,10 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:30

25/01/2025

Bilal GÖRMEZ

Satış Memuru

243223

¸e-imzalıdır

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.