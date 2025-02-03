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Bugün Konya’da hangi eczaneler nöbetçi? 3 Şubat Konya nöbetçi eczane listesi

Bugün Konya’da hangi eczaneler nöbetçi? 3 Şubat Konya nöbetçi eczane listesi
Konya’da yaşayanlar için önemli bir duyuru! 3 Şubat 2025 için nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczanelerin telefon ve adres bilgileri…

Konya Eczacı Odası 3 Şubat 2025 tarihi için nöbetçi eczane listesini güncelledi. Kent sakinleri acil ilaç ihtiyaçları durumunda bu liste sayesinde en yakın nöbetçi eczaneye kolaylıkla ulaşabilecekler.

               İşte Konya 3 Şubat Ocak Pazartesi günü nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

DOĞUMEVİ

FERHUNİYE MAHALLESİ BEREKETOĞLU SOKAK İNAN İŞHANI NO:5E SELÇUKLU

(NUMUNE HASTANESİ MERKEZ POLİKLİNİĞİ, 237 09 99)

235 43 03

Selçuklu

ÇAĞLAYAN

KILINÇARSLAN MAHALLESİ ADAKALE CADDESİ ADAPARK SİTESİ B BLOK NO:30F SELÇUKLU

(ELMAS KURAN KURSU ÇAPRAZI)

248 04 40

Meram- Selçuklu

ZİRVE

HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:123C SELÇUKLU

(58 NOLU ASM YANI)

503 29 12

Meram

UFUK

ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:44A MERAM

(KONYA MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ESKİ SSK HAST.YANI)

324 51 64

Karatay

ZEYNEP SENA

HACIVEYİSZADE MAHALLESİ FARABİ SOKAK NO: 48D KARATAY

(21 NOLU İŞGALAMAN ASM KARŞISI, ŞEHİR HASTANESİ VE ESKİ GARAJ YAKINI)

312 82 73

Meram-Selçuklu

HANDE UYARARSLAN

YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE CADDESİ NO:13M MERAM

(MERAM BELEDİYESİ YANI)

302 88 98

Meram- Karatay

YENİ BAHAR

PİREBİ MAHALLESİ DR.AHMET ÖZCAN CADDESİ NO:133B MERAM

(MERAM İTFAYE YAKINI)

357 12 65

Selçuklu

KURTAR

SAKARYA MAHALLESİ YALIDERE CADDESİ NO:47A SELÇUKLU

(SALI PAZARI ARKASI, SAKARYA SOSYAL TESİSLERİ YANI)

409 89 96

Selçuklu

TÜTÜNCÜ

BUHARA MAHALLESİ ABDÜLHAMİT CADDESİ NO:5D SELÇUKLU

(56 NOLU DAMLA KÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI)

260 00 30

Selçuklu

PARSANA

PARSANA MAHALLESİ ARACI SOKAK NO:1A SELÇUKLU

(PARSANA ÇARŞI, BİM YANI)

0552 350 93 50

Selçuklu

TUNA

SANCAK MAHALLESİ MEFTUN SOKAK A1 GİRİŞ NO:6D-E SELÇUKLU

(ABİDİN SANİYE ERÇAL İLKÖĞRETİM OKULU ARKASI)

255 21 50

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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