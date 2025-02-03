Bugün Konya’da hangi eczaneler nöbetçi? 3 Şubat Konya nöbetçi eczane listesi

Konya Eczacı Odası 3 Şubat 2025 tarihi için nöbetçi eczane listesini güncelledi. Kent sakinleri acil ilaç ihtiyaçları durumunda bu liste sayesinde en yakın nöbetçi eczaneye kolaylıkla ulaşabilecekler.
İşte Konya 3 Şubat Ocak Pazartesi günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
DOĞUMEVİ
|
FERHUNİYE MAHALLESİ BEREKETOĞLU SOKAK İNAN İŞHANI NO:5E SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ MERKEZ POLİKLİNİĞİ, 237 09 99)
|
235 43 03
|
Selçuklu
|
ÇAĞLAYAN
|
KILINÇARSLAN MAHALLESİ ADAKALE CADDESİ ADAPARK SİTESİ B BLOK NO:30F SELÇUKLU
(ELMAS KURAN KURSU ÇAPRAZI)
|
248 04 40
|
Meram- Selçuklu
|
ZİRVE
|
HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:123C SELÇUKLU
(58 NOLU ASM YANI)
|
503 29 12
|
Meram
|
UFUK
|
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:44A MERAM
(KONYA MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ESKİ SSK HAST.YANI)
|
324 51 64
|
Karatay
|
ZEYNEP SENA
|
HACIVEYİSZADE MAHALLESİ FARABİ SOKAK NO: 48D KARATAY
(21 NOLU İŞGALAMAN ASM KARŞISI, ŞEHİR HASTANESİ VE ESKİ GARAJ YAKINI)
|
312 82 73
|
Meram-Selçuklu
|
HANDE UYARARSLAN
|
YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE CADDESİ NO:13M MERAM
(MERAM BELEDİYESİ YANI)
|
302 88 98
|
Meram- Karatay
|
YENİ BAHAR
|
PİREBİ MAHALLESİ DR.AHMET ÖZCAN CADDESİ NO:133B MERAM
(MERAM İTFAYE YAKINI)
|
357 12 65
|
Selçuklu
|
KURTAR
|
SAKARYA MAHALLESİ YALIDERE CADDESİ NO:47A SELÇUKLU
(SALI PAZARI ARKASI, SAKARYA SOSYAL TESİSLERİ YANI)
|
409 89 96
|
Selçuklu
|
TÜTÜNCÜ
|
BUHARA MAHALLESİ ABDÜLHAMİT CADDESİ NO:5D SELÇUKLU
(56 NOLU DAMLA KÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI)
|
260 00 30
|
Selçuklu
|
PARSANA
|
PARSANA MAHALLESİ ARACI SOKAK NO:1A SELÇUKLU
(PARSANA ÇARŞI, BİM YANI)
|
0552 350 93 50
|
Selçuklu
|
TUNA
|
SANCAK MAHALLESİ MEFTUN SOKAK A1 GİRİŞ NO:6D-E SELÇUKLU
(ABİDİN SANİYE ERÇAL İLKÖĞRETİM OKULU ARKASI)
|
255 21 50
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi