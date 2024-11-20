Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 20 Kasım 2024 Konya nöbetçi eczaneler listesi!

Konya Eczacılar Odası, 20 Kasım 2024 tarihi için nöbetçi eczane listesini yenileyerek, kent sakinlerinin acil ilaç ihtiyaçlarında en yakın nöbetçi eczaneye kolayca ulaşabilmelerini sağladı.
İşte Konya 19 Kasım Salı günü nöbetçi eczane listesi
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Bölge
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Eczane
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Adres
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Telefon
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Selçuklu
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DEFNE
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FERHUNİYE MAHALLESİ GÖRDES SOKAK YONGA APARTMANI NO:11G SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ YENİ ACİL CİVARI, MORG BÖLÜMÜ KARŞISI, YEŞİL MERAM SİTESİ ARKASI)
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237 55 50
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Selçuklu
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AVİVA
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FERİTPAŞA MAHALLESİ Y.MÜH. ÜMİT BAHADIRTÜRK SOKAK NO:23A SELÇUKLU
(NENEHATUN PARKI İÇİNDE 1 NOLU ASM YANI)
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236 06 63
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Meram- Selçuklu
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MELİS YALÇIN
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HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO: 1AK SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)
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502 62 25
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Meram
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HÜLYA EKMEKÇİ
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ATEŞBAZI VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK. NO:40D MERAM
(MERAM DEVLET HASTANESİ CİVARI)
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0507 629 21 78
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Karatay
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ALTINEKİN
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ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ NO:103E KARATAY
(HÜKÜMET MEYDANI CİVARI, KONALTAŞ İŞHANI ALTI, FATİH ÇARŞISI YANI)
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352 06 46
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Meram-Selçuklu
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BURAK
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İHSANİYE MAHALLESİ ABDÜLEZEL PAŞA CADDESİ NO:45C SELÇUKLU
(ZAFER CİVARI ,MAREŞAL İLKOKULU ARKASI, BEYHEKİM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI)
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352 35 46
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Meram- Karatay
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MERVE ŞAHİN
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SARIYAKUP MAHALLESİ BUZUL SOKAK NO:1A KARATAY
(12NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, MENGENE ADESE ARKASI)
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351 41 61
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Selçuklu
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UMUT
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HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:13C SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
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245 04 66
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Selçuklu
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SAYGI
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MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55C SELÇUKLU
(CUMHURİYET OVAL ÇARŞI ÇAPRAZI, SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ KARŞISI)
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248 20 20
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Selçuklu
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ESRA YAVUZ
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PARSANA MAHALLESİ ARACI SOKAK NO:1B SELÇUKLU
(PARSANA CUMARTESİ PAZARI YANI)
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248 47 48
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Selçuklu
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GÜLYİĞİT
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KOSOVA MAHALLESİ EBRU SOKAK KARAHAN SİTESİ NO:12D SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)
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261 21 93
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi