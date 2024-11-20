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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 20 Kasım 2024 Konya nöbetçi eczaneler listesi!

Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 20 Kasım 2024 Konya nöbetçi eczaneler listesi!
Konya Eczacılar Odası’nın yaptığı duyuruya göre, nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgileri güncellenmiştir. Bu hizmet acil durumlar için kritik bir öneme sahiptir ve vatandaşların gerekli ilaçlara hızlı bir şekilde erişimini sağlamaktadır. İşte 20 Kasım tarihinde Konya’daki nöbetçi eczanelerin güncel iletişim bilgileri…

Konya Eczacılar Odası, 20 Kasım 2024 tarihi için nöbetçi eczane listesini yenileyerek, kent sakinlerinin acil ilaç ihtiyaçlarında en yakın nöbetçi eczaneye kolayca ulaşabilmelerini sağladı.

                      İşte Konya 19 Kasım Salı günü nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

DEFNE

FERHUNİYE MAHALLESİ GÖRDES SOKAK YONGA APARTMANI NO:11G SELÇUKLU

(NUMUNE HASTANESİ YENİ ACİL CİVARI, MORG BÖLÜMÜ KARŞISI, YEŞİL MERAM SİTESİ ARKASI)

237 55 50

Selçuklu

AVİVA

FERİTPAŞA MAHALLESİ Y.MÜH. ÜMİT BAHADIRTÜRK SOKAK NO:23A SELÇUKLU

(NENEHATUN PARKI İÇİNDE 1 NOLU ASM YANI)

236 06 63

Meram- Selçuklu

MELİS YALÇIN

HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO: 1AK SELÇUKLU

(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)

502 62 25

Meram

HÜLYA EKMEKÇİ

ATEŞBAZI VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK. NO:40D MERAM

(MERAM DEVLET HASTANESİ CİVARI)

0507 629 21 78

Karatay

ALTINEKİN

ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ NO:103E KARATAY

(HÜKÜMET MEYDANI CİVARI, KONALTAŞ İŞHANI ALTI, FATİH ÇARŞISI YANI)

352 06 46

Meram-Selçuklu

BURAK

İHSANİYE MAHALLESİ ABDÜLEZEL PAŞA CADDESİ NO:45C SELÇUKLU

(ZAFER CİVARI ,MAREŞAL İLKOKULU ARKASI, BEYHEKİM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI)

352 35 46

Meram- Karatay

MERVE ŞAHİN

SARIYAKUP MAHALLESİ BUZUL SOKAK NO:1A KARATAY

(12NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, MENGENE ADESE ARKASI)

351 41 61

Selçuklu

UMUT

HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:13C SELÇUKLU

(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

245 04 66

Selçuklu

SAYGI

MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55C SELÇUKLU

(CUMHURİYET OVAL ÇARŞI ÇAPRAZI, SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ KARŞISI)

248 20 20

Selçuklu

ESRA YAVUZ

PARSANA MAHALLESİ ARACI SOKAK NO:1B SELÇUKLU

(PARSANA CUMARTESİ PAZARI YANI)

248 47 48

Selçuklu

GÜLYİĞİT

KOSOVA MAHALLESİ EBRU SOKAK KARAHAN SİTESİ NO:12D SELÇUKLU

(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)

261 21 93

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #nöbetçi eczane

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