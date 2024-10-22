Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 22 Ekim Konya nöbetçi eczane listesi

Acil durumlarda nöbetçi eczaneler, Konyalı vatandaşlar için hayati bir öneme sahip.
Bugün Konya İl merkezi nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim numaraları:
İşte Konya 22 Ekim Salı günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
POYRAZ
|
Ferhuniye mahallesi mümtaz koru sokak no:7/a selçuklu
(Numune hast. Personel otoparkı karşısı)
|
350 00 70
|
Selçuklu
|
NİŞANTAŞI
|
Nişantaşı mahallesi şehit ömer taşer sokak no:15b 15a selçuklu
(Hazım uluşahin iş merkezi arkası demiryolu cd. Üzeri)
|
321 61 11
|
Meram- Selçuklu
|
EROL CAN
|
Hocacihan mahallesi saray caddesi no:107d selçuklu
(Başkent hastanesi civarı)
|
247 43 77
|
Meram
|
CAN
|
Alavardı mahallesi çamlık sokak no:6d meram
(Yaka parkı arkası,nargros market arkası)
|
323 53 00
|
Karatay
|
CANAN
|
Ulubatlı hasan mahallesi mesnevi caddesi no:13a karatay
(36 nolu asm yanı, galericiler akrası, büyük bezirciler camii arkası)
|
347 31 00
|
Meram-Selçuklu
|
TUĞBA SARIGÜL
|
Yenişehir mahallesi gazze caddesi no:15b meram
(Meram belediyesi yanı, gazze caddesi üzeri)
|
501 55 00
|
Meram- Karatay
|
TUĞÇE
|
Pirebi mahallesi haşimbey sokak no:11b meram
(Meram itfaiye karşısı, rabia spor merkezi yanı)
|
320 81 00
|
Selçuklu
|
ŞAFAK
|
Akşemsettin mahallesi anadolu caddesi no:9c selçuklu
(Sille yolu kardelen market karşısı sokak içi)
|
247 13 64
|
Selçuklu
|
ELİT
|
Şeyh şamil mahallesi doç dr. Halil ürün caddesi 1. Kızılkaya iş merkezi no:23ı selçuklu
(M1 avm (eski real avm) karşısı, kızılkaya iş merkezi)
|
265 40 32
|
Selçuklu
|
BEYHEKİM
|
Beyhekim mahallesi ali demirtaş sokak no:49b1-b2 selçuklu
(Beyhekim devlet hast. Civarı, çelikkayalar avm yanı)
|
263 10 10
|
Selçuklu
|
VEFA
|
Sancak mahallesi şule sokak no:17e selçuklu
(MTA yanı, 23 nolu sağlık ocağı karşısı yanı)
|
696 33 34
Hastlarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi