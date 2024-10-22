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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 22 Ekim Konya nöbetçi eczane listesi

Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 22 Ekim Konya nöbetçi eczane listesi
Konya Eczacılar Odası, her gün belirlediği nöbetçi eczanelerle vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırıyor. İşte 22 Ekim Salı günü için Konya’daki nöbetçi eczanelerin adres ve telefon numaraları…

Acil durumlarda nöbetçi eczaneler, Konyalı vatandaşlar için hayati bir öneme sahip.

Bugün Konya İl merkezi nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim numaraları:

                         İşte Konya 22 Ekim Salı günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

POYRAZ

Ferhuniye mahallesi mümtaz koru sokak no:7/a selçuklu

(Numune hast. Personel otoparkı karşısı)

350 00 70

Selçuklu

NİŞANTAŞI

Nişantaşı mahallesi şehit ömer taşer sokak no:15b 15a selçuklu

(Hazım uluşahin iş merkezi arkası demiryolu cd. Üzeri)

321 61 11

Meram- Selçuklu

EROL CAN

Hocacihan mahallesi saray caddesi no:107d selçuklu

(Başkent hastanesi civarı)

247 43 77

Meram

CAN

Alavardı mahallesi çamlık sokak no:6d meram

(Yaka parkı arkası,nargros market arkası)

323 53 00

Karatay

CANAN

Ulubatlı hasan mahallesi mesnevi caddesi no:13a karatay

(36 nolu asm yanı, galericiler akrası, büyük bezirciler camii arkası)

347 31 00

Meram-Selçuklu

TUĞBA SARIGÜL

Yenişehir mahallesi gazze caddesi no:15b meram

(Meram belediyesi yanı, gazze caddesi üzeri)

501 55 00

Meram- Karatay

TUĞÇE

Pirebi mahallesi haşimbey sokak no:11b meram

(Meram itfaiye karşısı, rabia spor merkezi yanı)

320 81 00

Selçuklu

ŞAFAK

Akşemsettin mahallesi anadolu caddesi no:9c selçuklu

(Sille yolu kardelen market karşısı sokak içi)

247 13 64

Selçuklu

ELİT

Şeyh şamil mahallesi doç dr. Halil ürün caddesi 1. Kızılkaya iş merkezi no:23ı selçuklu

(M1 avm (eski real avm) karşısı, kızılkaya iş merkezi)

265 40 32

Selçuklu

BEYHEKİM

Beyhekim mahallesi ali demirtaş sokak no:49b1-b2 selçuklu

(Beyhekim devlet hast. Civarı, çelikkayalar avm yanı)

263 10 10

Selçuklu

VEFA

Sancak mahallesi şule sokak no:17e selçuklu

(MTA yanı, 23 nolu sağlık ocağı karşısı yanı)

696 33 34

Hastlarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #nöbetçi eczane

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