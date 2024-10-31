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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 31 Ekim için liste güncellendi

Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 31 Ekim için liste güncellendi
Konya’da yaşayanlar için müjde! Beklenmedik sağlık sorunlarında ilaç ihtiyacınızı karşılamak artık çok daha kolay. Konya Eczacı Odası 31 Ekim 2024 tarihi için nöbetçi eczane listesini güncelledi. Bu sayede gece yarısı da olsa, hafta sonu da olsa, acil ilaç ihtiyacınız olduğunda size en yakın eczaneyi kolayca bulabilecek ve sağlığınızı ihmal etmeyeceksiniz. İşte nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgileri…

Konya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın 31 Ekim 2024 tarihi için güncellenen nöbetçi eczane listesini takip etmeleri ve ihtiyaç durumunda bu listeden faydalanmaları önerilir.

Unutmayın sağlığınız her şeyden önemlidir.

Nöbetçi eczane listesini yanınızda bulundurarak her türlü durumda hazırlıklı olun.

Sağlıklı günler dileriz!

                     İşte Konya 31 Ekim Perşembe günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

ALTAN

Ferhuniye mahallesi mümtaz koru sokak no:9/a selçuklu

(Numune hastanesi eski acil girişinde,otoparkın arkasında)

0546 573 05 74

Selçuklu

ÇEŞMELİ

Fatih mahallesi güldalı sokak no:3a selçuklu

(20 nolu sağlık ocağı karşısı)

234 23 43

Meram- Selçuklu

NARÇİÇEĞİ

Akşemsettin mahallesi şeyda sokak no:9b selçuklu

(11 nolu asm karşısı, başkent civarı)

247 80 47

Meram

YAYLA

ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ yedekırmak sokak no:32e meram

(Meram eğitim ve araştırma hast. Acil kapısı karş.)

323 11 93

Karatay

DERYA

Ulubatlı hasan mahallesi mesnevi caddesi no:13b karatay

(Matbaacılar sitesi arkası, 36 nolu karkent asm yanı 0505 935 61 58 )

347 27 75

Meram-Selçuklu

ÖNDER

Aydoğdu mahallesi söğütlü sokak no:77d meram

(Abidin-saniye erçal 29 nolu sağlık ocağı karşısı)

322 29 22

Meram- Karatay

EYLÜL

Sarıyakup mh. Yedı yıldız sk. No: 22/a karatay

(12nolu sağlık ocağı karşısı, mengene adese arkası )

352 79 99

Selçuklu

ÖZDUR

Dumlupınar mahallesi şehitlik caddesi no:9a selçuklu

(Hacı kadiruz camii karşısı, aydınlık diyanet yurdu civarı)

249 59 59

Selçuklu

ÖZTOPRAK

Dumlupınar mahallesi kalebaşı sokak no:3a selçuklu

(eski selçuklu belediyesi yeri, a101 market yanı)

245 14 01

Selçuklu

MANOLYA

Beyhekim mahallesi büyükşehir caddesi no:89o selçuklu

(beyhekim devlet hastanesi karşısı)

263 09 03

Selçuklu

DEMİRCİ

Bosna hersek mahallesi büyük hizmet caddesi no:17/1 selçuklu

(bosna hersek mahallesi muhtarlığı yanı taksi durağı karşısı)

261 00 09

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi?

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