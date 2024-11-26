Konya Ereğli’ye hayırsever iş insanından büyük katkı! Aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri kazandırılıyor

Ereğli ilçesi Kazancı Mahallesi’ne kazandırılacak olan aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu için İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ile hayırsever iş insanı İsmet Sancıoğlu arasında protokol imzalandı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleşen protokol imza töreninde yapılacak olan sağlık tesisi projesi ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Koç, Kazancı Mahallesi'nde faaliyet gösteren eski binanın yıkılarak yerine 8 birimli aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapılacağını söyledi. Prof. Dr. Koç, "Yeni projemiz ile birlikte 8 aile hekimimiz ve 112 çalışanlarımız çok daha modern şartlarda bölge halkımıza sağlık hizmeti sunmaya devam edecektir. Böylesine güzel ve anlamlı bir hayır hizmetini yapma kararı alan hayırsever Sancıoğlu'na, Ereğli halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Konya'da hayırsever iş insanlarının adeta birbirleri ile yarışarak ilimize sağlık alanında modern binalar kazandırdıklarını vurgulayan Prof. Dr. Koç, "Sağlık Bakanlığımız, belediyelerimiz ve hayırseverlerimizle birlikte "Sağlık Yatırımlarında Konya Modeli” misyonumuzu yeni projelerle taçlandırıyoruz” diyerek yapılacak olan yeni sağlık tesisinin hayırlı olmasını diledi.

Ereğli'de sağlık hizmet kalitesinin her geçen gün daha üst seviyelere çıktığını görmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Hayırsever İsmet Sancıoğlu'da, "Doğup büyüdüğümüz ve çok değer verdiğimiz memleketimize sağlık alanında katkı sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere bu tür olanakları sunarak ilçemize sağlık alanında katkı sağlamamıza vesile olan başta il sağlık müdürlüğümüz olmak üzere herkese ailem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Hayırsever Sancıoğlu'nun, anne ve babasının adının verileceği Ayşe-Ali Sancıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun yapımı için hazırlanan protokol taraflarca imzalandı. İmza töreninde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Önder Aydemir ve Ereğli İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Yavuz'da hazır bulundu.

(Sibel Elmas)