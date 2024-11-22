Konya nöbetçi eczaneler listesi açıklandı! Konya 22 Kasım nöbetçi eczane listesi

Konya Eczacılar Odası 22 Kasım'da geçerli olacak nöbetçi eczaneler listesini açıkladı. Sağlık hizmetlerinin 7/24 kesintisiz sağlanabilmesi için nöbetçi eczanelerin devrede olacağı duyuruldu.
İşte Konya 22 Kasım Perşembe günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
KOÇ
|
FERHUNİYE MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ NO:10C SELÇUKLU
(TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ YANI)
|
234 01 75
|
Selçuklu
|
BİRGÜL GÖÇER
|
MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜRZ SOKAK NO:54/1 SELÇUKLU
(ÖZEL MEDİCANA HASTANESİ GİRİŞİ, ESKİ TOPTANCILAR KÖŞESİ KARŞISI)
|
236 52 01
|
Meram- Selçuklu
|
NUREFŞAN
|
ŞEKER MAHALLESİ FAHRİ KULU CADDESİ NO:7B SELÇUKLU
(KİBRİT CAMİİ KARŞI CADDESİ (ŞEKER TEKKE TARAFI)
|
0542 139 52 61
|
Meram
|
ESMA AKTÜRK
|
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:42E MERAM
(EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ POLİKLİNİK GİRİŞİ YANI)
|
324 17 67
|
Karatay
|
LOKMAN
|
NAKİPOĞLU MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ MAVİ SARAY İŞ MERKEZİ NO 58C KARATAY
(ESKİ FENNİ FIRIN CİVARI OTEL BAYKARA KARŞISI)
|
351 73 48
|
Meram-Selçuklu
|
HANDE UYARARSLAN
|
YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE CADDESİ NO:13M MERAM
(MERAM BELEDİYESİ YANI)
|
302 88 98
|
Meram- Karatay
|
YENİ BAHAR
|
PİREBİ MAHALLESİ DR.AHMET ÖZCAN CADDESİ NO:133B MERAM
(MERAM İTFAYE YAKINI)
|
357 12 65
|
Selçuklu
|
ÖZÇELİK
|
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:19A SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI YANI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
245 05 15
|
Selçuklu
|
AYSEL
|
MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55F SELÇUKLU
(BİNKONUT OVAL ÇARŞI ÇARPRAZI, SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ KARŞISI, PRESTİJ ÇARŞISI.)
|
251 51 71
|
Selçuklu
|
İSTANBUL
|
YAZIR MAHALLESİ UMUTLU SOKAK NO:3C SELÇUKLU
(BARBAROS KIZ ÖĞRENCİ YURDU, SALI PAZARI ARKASI)
|
255 27 55
|
Selçuklu
|
MELİKE
|
KOSOVA MAHALLESİ EBRU SOKAK NO:7J SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)
|
261 22 12
Hastalarımıza acil şifalar dileriz.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi