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Konya nöbetçi eczaneler listesi açıklandı! Konya 22 Kasım nöbetçi eczane listesi

Konya nöbetçi eczaneler listesi açıklandı! Konya 22 Kasım nöbetçi eczane listesi
Konya’da nöbetçi eczanelerin listesi, ilaç ve sağlık hizmetlerine acil ihtiyaç duyan vatandaşlar için açıklandı.

 

Konya Eczacılar Odası 22 Kasım'da geçerli olacak nöbetçi eczaneler listesini açıkladı. Sağlık hizmetlerinin 7/24 kesintisiz sağlanabilmesi için nöbetçi eczanelerin devrede olacağı duyuruldu.

                İşte Konya 22 Kasım Perşembe günü nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

KOÇ

FERHUNİYE MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ NO:10C SELÇUKLU

(TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ YANI)

234 01 75

Selçuklu

BİRGÜL GÖÇER

MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜRZ SOKAK NO:54/1 SELÇUKLU

(ÖZEL MEDİCANA HASTANESİ GİRİŞİ, ESKİ TOPTANCILAR KÖŞESİ KARŞISI)

236 52 01

Meram- Selçuklu

NUREFŞAN

ŞEKER MAHALLESİ FAHRİ KULU CADDESİ NO:7B SELÇUKLU

(KİBRİT CAMİİ KARŞI CADDESİ (ŞEKER TEKKE TARAFI)

0542 139 52 61

Meram

ESMA AKTÜRK

ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:42E MERAM

(EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ POLİKLİNİK GİRİŞİ YANI)

324 17 67

Karatay

LOKMAN

NAKİPOĞLU MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ MAVİ SARAY İŞ MERKEZİ NO 58C KARATAY

(ESKİ FENNİ FIRIN CİVARI OTEL BAYKARA KARŞISI)

351 73 48

Meram-Selçuklu

HANDE UYARARSLAN

YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE CADDESİ NO:13M MERAM

(MERAM BELEDİYESİ YANI)

302 88 98

Meram- Karatay

YENİ BAHAR

PİREBİ MAHALLESİ DR.AHMET ÖZCAN CADDESİ NO:133B MERAM

(MERAM İTFAYE YAKINI)

357 12 65

Selçuklu

ÖZÇELİK

HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:19A SELÇUKLU

(TÜYBEK ÇARŞISI YANI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

245 05 15

Selçuklu

AYSEL

MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55F SELÇUKLU

(BİNKONUT OVAL ÇARŞI ÇARPRAZI, SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ KARŞISI, PRESTİJ ÇARŞISI.)

251 51 71

Selçuklu

İSTANBUL

YAZIR MAHALLESİ UMUTLU SOKAK NO:3C SELÇUKLU

(BARBAROS KIZ ÖĞRENCİ YURDU, SALI PAZARI ARKASI)

255 27 55

Selçuklu

MELİKE

KOSOVA MAHALLESİ EBRU SOKAK NO:7J SELÇUKLU

(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)

261 22 12

Hastalarımıza acil şifalar dileriz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #nöbetçi eczane

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