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Yatarken telefonla uğraşmak uyku sağlığını olumsuz etkiliyor

Yatarken telefonla uğraşmak uyku sağlığını olumsuz etkiliyor
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, akıllı telefonlarla yatağa gitmenin uyku sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Öztürk, “Yatak odasında telefon bulunması gerekiyorsa yataktan en az 2 metre uzakta bulunmalı“ dedi.

Uyku sağlığı üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Levent Öztürk, akıllı telefonların uyku sağlığını bozabilen farklı etkilerinin bulunduğunu söyledi.

Gece yatmadan önce akıllı telefon ekranına bakmanın uyku kaçırdığını belirten Öztürk, yatakta telefonla zaman geçirmenin, uyku hormonu salgılanmasının önüne geçtiğini vurguladı.

Akıllı telefonların ekranlarının parlak ışık yaydığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Telefon ekranı mavi spektrumda bir ışık olduğu için beynimizden salgılanan ve uyku için çok önemli melatonin hormonunun salgılanmasını baskılıyor. Bu baskılanma hem uykuya dalmamızı zorlaştırır hem de uykuyu sürdürürken uykunun kırılganlığını artırır. Ufak tefek gürültüler, normalde bizi uyandırmayacak faktörler gece sık uyanmamıza neden olur."

Yatakta telefonla uğraşma uykuyu kaçırıyor

Öztürk, yatakta telefonla zaman geçirmenin uykunun ertelenmesine de yol açtığını ifade etti.

Oyun oynama, video izleme ve sosyal medyada zaman geçirmenin uykunun ötelenmesine neden olduğunu anlatan Öztürk, "Bu durum uykuda faz kaymasına neden oluyor ve uykuyu bozuyor. Bunun yanında ilgilenilen içeriklerde kişide uyarılmaya neden olabiliyor. Tam dinlenme durumuna geçilmesi gereken zamanda uykuya dalınması yine önlenmiş oluyor" dedi.

"Telefon, yataktan en az 2 metre uzakta bulunmalı"

Prof. Dr. Öztürk, akıllı telefonların yaydığı elektromanyetik alanın da uyku sağlığını etkileyebildiğini ifade etti.

Yatak odasında telefon, tablet ve bilgisayar kullanılmaması tavsiyesinde bulunan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatak odasında telefon bulunması gerekiyorsa yataktan en az 2 metre uzakta bulunmalı. Hemen elimizi attığımız mesafede olmamalı. Tabi artık sürekli telefonu kontrol etme saplantısına giriliyor. İnsanlar artık sürekli telefonuna mesaj gelip gelmediğini kontrol ediyor. Bunlar da psikolojiyi bozuyor."

Kaynak: AA

  • #Akıllı Telefonlar #Uyku

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