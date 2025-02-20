Konya Beyşehir’de Yarın Okullar Tatil Mi? 21 Şubat 2025 Cuma Günü Beyşehir’de Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Konya’nın Beyşehir ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Beyşehir'de Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?
Beyşehir'de kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Düşen hava sıcaklıkları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulunduruluyor. Konya Valiliği ve Beyşehir Kaymakamlığı tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor.
Beyşehir'de Yarın Okullar Tatil Mi?
Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle Beyşehir'de öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Bölgedeki kar yağışının şiddeti ve yol durumuna bağlı olarak yetkililerden bir duyuru yapılması bekleniyor. Peki, Beyşehir'de okullar tatil mi? İşte detaylar…
21 Şubat 2025 Cuma Günü Beyşehir'de Kar Tatili Var Mı?
Beyşehir'de olumsuz hava koşullarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler tatil kararını bekliyor. Ancak, şu an için Konya Valiliği veya Beyşehir Kaymakamlığı tarafından okulların tatil edilmesine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Yetkililerin duyuruları yakından takip edilmeye devam ediyor.
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