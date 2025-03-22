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22 Mart Cumartesi Bugün Hangi Maçlar Var? İşte TFF 2. Lig, 3. Lig ve EURO 2025 Maç Programı

22 Mart Cumartesi Bugün Hangi Maçlar Var? İşte TFF 2. Lig, 3. Lig ve EURO 2025 Maç Programı
22 Mart Cumartesi Bugün Hangi Maçlar Var?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 22 Mart 2025 Cumartesi gününün maç programı açıklandı. Trendyol Süper Lig, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga gibi Avrupa'nın üst düzey liglerinde bugün herhangi bir karşılaşma oynanmayacak. Ancak futbol coşkusu, TFF alt ligleri ve EURO 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde devam edecek.

İşte günün maç programı:

TFF 2. Lig Karşılaşmaları:

  • 14:00 | Elazığspor – Somaspor (Elazığspor Ücretli YouTube)

  • 14:00 | Arnavutköy Bld. – Giresunspor (Yayın Yok)

  • 14:00 | Altay – Altınordu (HT Spor YouTube)

  • 14:00 | Beykoz Anadolu – İnegölspor (Yayın Yok)

  • 14:00 | Batman Petrol – Sarıyer (HT Spor)

TFF 3. Lig Karşılaşmaları:

  • 14:00 | Muşspor – Karşıyaka (HT Spor YouTube)

  • 14:00 | Bursaspor – Kırşehir Bld. (Yayın Yok)

  • 14:00 | Denizlispor – Sebat Gençlik (Yayın Yok)

  • 14:00 | Balıkesirspor – Mazıdağı Fosfat (HT Spor YouTube)

  • 14:00 | Pazarspor – 52 Orduspor (HT Spor YouTube)

  • 14:00 | Mardin 1969 – Zonguldakspor (HT Spor YouTube)

EURO 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri:

DK Eleme Grupları maçları

  • Grup I

    • 20:00 | Moldova – Norveç

    • 22:45 | İsrail – Estonya

  • Grup J

    • 17:00 | Lihtenştayn – Kuzey Makedonya

    • 22:45 | Galler – Kazakistan

  • Grup L

    • 20:00 | Karadağ – Cebelitarık

    • 22:45 | Çekya – Faroe Adaları

İspanya LaLiga 2 Maçları:

  • 18:15 | Elche – Eldense

  • 20:30 | Malaga – Racing Ferrol

  • 20:30 | Mirandes – Racing Santander

22 Mart Cumartesi günü futbolseverler üst liglerden uzak kalsa da, TFF 2. Lig, 3. Lig ve EURO 2025 elemelerinde futbol şöleni devam edecek. Karşılaşmalar, kulüplerin YouTube kanalları ve HT Spor üzerinden takip edilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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