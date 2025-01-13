Başkan Korkmaz’dan hakem ve Fenerbahçe tepkisi: Fenerbahçe’ye değil hakeme yıkıldık

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaştı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçı 3-2 Fenerbahçe kazandı. Maçın ardından Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz hakeme tepki gösterdiği açıklamalarda bulundu.

Korkmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iç çekişmesi, bizi huzursuz etmeye başladı. Galatasaray maçını izlerken 'Aman hakem hatası olmasın, yarın bizim maçta da olur' diyorum. Bu noktaya geldik! Yenildiğimize üzülmedim, durumu gördük. Oyuncularım isyan ediyor, 'Hakkımızı koru' diyorlar ama ben ne yapabilirim? Burada konuşuyorum, biz ne yapabiliriz başka? Başakşehir-Galatasaray maçını kendi maçımız gibi izliyoruz. Aman bir şey olmasın istiyoruz! Konuşmaları mı yasaklanacak, ne olacak bilmiyorum. Türkiye'deki futbol birkaç kulüpten ibaretse, kendi aralarında oynasınlar."

"Burada güzel mücadele vardı. Bu lig sadece iki takımdan ibaret değil! Her maç daha değerli bundan sonra! Anadolu takımları olarak bu kararlardan tatmin olmak istiyoruz. Anadolu kulüplerinin canı yanıyor. Fenerbahçe'de Kostic'in en az 3 sarı kartı vardı. Dzeko'nun kırmızı kartı vardı. Korner olmayan pozisyondan gol yedik. Bunlarla nereye kadar gideceğiz! Ceza sahasında atılan dirsek Kadıköy'de olsa, penaltı verilmeyecek miydi? Sahada hakem yok, VAR'da hakem yok. Kararları oyuncular verse, Fenerbahçeli futbolcular bile 2 kişiyi atardı. Oyuncularıma gurur duydum, onlara da söyledim. 'Fenerbahçe'ye değil, hakemlere yenildik' dedim."