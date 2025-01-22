Beşiktaş - Athletic Bilbao Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Beşiktaş - Athletic Bilbao Maçı Nerede Oynanacak? Beşiktaş - Athletic Bilbao CANLI İZLE (TIKLA İZLE)

Beşiktaş, 22 Ocak Çarşamba akşamı Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak olan bu heyecan dolu mücadele, saat 18.30’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Beşiktaş, sakat oyuncuları nedeniyle eksik bir kadroyla sahada olacakken, maçın iptal olup olmayacağı ise merak konusu. Şu an için maçın iptaline dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Beşiktaş - Athletic Bilbao Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Beşiktaş ile Athletic Bilbao arasındaki maç, 22 Ocak Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak. Avrupa Ligi'ndeki bu karşılaşma, Tüpraş Stadı'nda gerçekleşecek ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Beşiktaş - Athletic Bilbao Maçı Nerede Oynanacak?

Beşiktaş ile Athletic Bilbao arasındaki Avrupa Ligi karşılaşması, 22 Ocak Çarşamba akşamı Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak. Bu önemli müsabakanın, binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor. Maçın hakemi Julian Weinberger olacak, yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. VAR hakemi Manuel Schuettengruber, AVAR ise Alan Kijas olacak.

Beşiktaş - Athletic Bilbao Maçı Nereden İzlenir?

Bu akşam saat 18.30'da oynanacak olan Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. TRT, Avrupa Ligi yayın haklarını 3 seneliğine almıştı.

Beşiktaş - Athletic Bilbao Maçı İptal Olacak Mı?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangın nedeniyle ülkemizde milli yas ilan edildi. Milli yas sürecinde eğlenceler, konserler ve kutlamalar iptal ediliyor. Şu an için maçın iptal olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Maçın iptal edilip edilmediğiyle ilgili gelişmeler, haber kaynaklarından takip edilebilir.

Beşiktaş - Athletic Bilbao Maçında Kimler Eksik?

Bugün oynanacak olan müsabakada Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain forma giymeyecek. Ayrıca Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç sakatlıkları nedeniyle maçta yer alamayacak.

Beşiktaş - Athletic Bilbao CANLI İZLE (TIKLA İZLE)

Kaynak: Haber Merkezi