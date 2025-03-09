Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor’a konuk oluyor. Ligde namağlup şekilde ilerleyen ve 65 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, son dört maçında berabere kaldı. Kritik karşılaşma öncesinde, Alanyaspor-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11’leri merak ediliyor. Peki, Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı izleme bilgileri ve muhtemel 11’ler…
Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada Alanyaspor'a karşı galip gelerek puan farkını artırmayı ve psikolojik üstünlüğü sağlamayı hedefliyor.
Bu kritik karşılaşma öncesi futbolseverler, Alanyaspor-Galatasaray maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Trendyol Süper Lig Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte, Alanyaspor-Galatasaray maçının saati ve yayıncı kuruluşu…
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
9 Mart 2025 Pazar akşamı (bugün) Alanyaspor-Galatasaray maçı GAIN Park'ta gerçekleşecek. Karşılaşma saat 20:30'da başlayacak ve maçı deneyimli hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcı hakemliklerini ise Çağlar Uyarcan ve Samet Çiçek yapacak.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Trenyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: E. Taşkıran, F. Aliti, F. Aksoy, N. Janvier, G. Makouta, T. Vilhena, Y. Özdemir, S. Cordova, A. Sporar, Ui-jo Hwang, Richard
Galatasaray: Muslera, D. Sanchez, E. Elmalı, A. Bardakçı, R. Sallai, G. Sara, P. Frankowski, L. Torreira, M. Lemina, V. Osimhen, Barış Alper
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi
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