İbo Aslan maçı ne zaman, bu gece mi? İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İbo Aslan kimdir?

İbo Aslan’ın UFC’deki mücadelesi için heyecan dorukta! Türk dövüşçü İbo Aslan, Ultimate Fighting Championship organizasyonunda Ion Cutelaba ile ringe çıkacak. Maçın saati ve tarihi, dövüş severler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, UFC İbo Aslan Ion Cutelaba maçı ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

İbo Aslan'ın bir sonraki UFC mücadelesi için geri sayım başladı! UFC kariyerinde Anton Turkalj ve Raffael Cerqueira'yı mağlup ederek önemli zaferler elde eden İbo Aslan, şimdi Moldovalı rakibi Ion Cutelaba ile karşı karşıya gelecek. Peki, bu heyecan verici mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İBO ASLAN - ION CUTELABA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İbo Aslan, 22 Şubat'ı 23 Şubat Pazar gününe bağlayan gece, UFC etkinliğinde Ion Cutelaba ile karşılaşacak. Etkinlik saat 02.00'de başlayacak. Eğer Türk sporcu ana kartta yer alırsa, maçı saat 05.00'te başlayacak. Mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İBO ASLAN KİMDİR? Halil İbrahim Demiraslan, bilinen sahne adıyla İbo Aslan, 23 Nisan 1996'da Niğde'de doğmuştur. Türk hafif ağır sıklet dövüşçüsü, kariyerine 2020-2023 yılları arasında Brave Combat Federation'da katıldığı maçlarla başlamıştır. 2023'te Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. ile yaptığı mücadeleyi kazandıktan sonra UFC'ye katılma hakkı elde etmiştir. UFC'deki ilk profesyonel maçında, daha önce mağlup olduğu Anton Turkalj ile karşılaşan Aslan, rakibini üçüncü rauntta teknik nakavtla mağlup etmiştir. UFC 308'deki ikinci maçında ise Rafael Cerqueira'yı birinci rauntta, yalnızca 51 saniyede nakavt ederek zafer kazanmıştır. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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