Konyaspor’un rakibi Göztepe’yi analiz ettik! İlk 15’te atıyorlar

Konyaspor, Süper Lig 12. haftasında Göztepe’yi konuk edecek. Göztepe, özellikle maçın ilk 15 dakikasında rakiplerine gol atma konusunda etkili bir performans sergiliyor. Konyaspor için dikkat edilmesi gereken isim ise, ceza sahasında tehlike yaratabilen David Tijanic olacak.
Konyaspor'un rakibi olan Göztepe; bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin büyük bir bölümünü ilk 15 dakikalık periyotta kaydetti. Sarı-kırmızı ekip totalde 17 kez ağları sarsarken; bu dakika aralığında 5 kez gol sevinci yaşadı. Bu rakam da İzmir ekibine yüzde 24'lük bir oran bıraktı. Öte yandan Göztepe; bu dakikalarda gol attığı maçları 4 maçın sadece 1'ini kaybetti.
Göztepeli David Tijanic'e dikkat!
Göztepe'nin Sloven futbolcusu David Tijanic, sarı-kırmızı ekibin gol yükünü çeken isimlerden birisi oldu. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 iç saha maçının 4'ünde gole katkı sağladı. Tijanic bahse konu periyotta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. (Selman Kaya)
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