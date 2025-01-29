İnstagram çöktü mü, dondu mu, neden açılmıyor? İnstagram yüklenmiyor sorun mu var, kapatıldı mı? 29 Ocak 2025
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Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler sosyal medya platformu Instagram’da yaşanan erişim ve güncelleme sorunları merak konusu olmaya devam ediyor. Kullanıcılar, uygulamada herhangi bir aksaklık olup olmadığını öğrenmek için arıza tespit raporlarını araştırıyor.
İnstagram çöktü mü, dondu mu, neden açılmıyor?
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'da erişim sorunları yaşayanlar, platformun kapanıp kapanmadığını veya teknik bir arıza olup olmadığını araştırıyor. Son 24 saate ait hata ve arıza tespit raporu yayımlandı. Peki, Instagram kapatıldı mı, çöktü mü, erişim engeli mi getirildi? İşte detaylar…
İnstagram yüklenmiyor sorun mu var?
Son 24 saat içinde yayımlanan hata tespit raporuna göre, Instagram'da genel bir çökme ya da erişim engeli bulunmuyor. Ancak bazı kullanıcılar, giriş yapma, akış yenileme ve mesaj gönderme gibi konularda zaman zaman sorun yaşadıklarını bildiriyor.
İnstagram çöktü mü, kapatıldı mı?
Şu an için Instagram'a yönelik herhangi bir resmi erişim engeli veya platformun kapatılmasına dair bir açıklama bulunmuyor. Küçük çaplı bölgesel bağlantı sorunları yaşanabileceği belirtilirken, kullanıcıların internet bağlantılarını ve uygulamalarını güncelleyerek tekrar denemeleri öneriliyor.
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