21 Mart sosyal medya erişiminde son durum: Youtube açıldı mı, ne zaman açılacak?
Youtube’a erişim 19 Mart’tan itibaren sorun yaşanıyordu. Sosyal medya kullanıcıları, Youtube video izleme ve video yüklemede problem yaşıyordu. İşte 21 Mart Cuma sosyal medya erişimde son durum...
Sosyal medya uygulamaları, Instagram, WhatsApp, Twitter gibi Youtube da erişim sorunu vardı. 19 Mart günü başlayan bant daraltma, internet kısıtlama ve sosyal medya erişimde son durum merak ediliyor.
SOSYAL MEDYA ERİŞİMDE SON DURUM NEDİR?
19 Mart Çarşamba günü başlayan Instagram, Twitter (X), YouTube, Facebook ve diğer popüler sosyal medya platformlarındaki erişim sorunu, 21 Mart Cuma günü itibarıyla sona erdi.
Yaklaşık 40 saat süren erişim kısıtlaması, gece saatlerinde kaldırılarak platformlara yeniden giriş yapılabilir hale geldi. Kullanıcılar, X (Twitter), TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube ve Facebook gibi uygulamalara artık sorunsuz erişim sağlayabiliyor.
YOUTUBE AÇILDI MI?
Youtube erişimi, diğer sosyal medya uygulamaları ile birlikte 19 Mart'ta kısıtlanmıştı. Bugün itibariyle Youtube kullanıma açıldı.
Kullanıcılar tarafından downdetector sitesine yapılan arıza raporları ve geri bildirimlerde uygulamalara giriş yapamayan kişi sayısının oldukça azaldı. Downdetector'dan gelen saatlik rapor bilgileri de erişim sorununun sona erdiğini gösteriyor.
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