Melania Coin Nedir? Melania Coin Nasıl Alınır? Melania Coin Piyasa Değeri Ne Kadar?

Melania Coin, kripto para dünyasında öne çıkan yeni bir dijital varlık olarak tanımlanıyor. Kullanıcılar, bu kripto paraya sahip olmak için çeşitli kripto para borsaları üzerinden işlem yapabiliyor. Peki, Melania Coin nedir, nasıl alınır? Melania Coin’in değeri ne kadar? Melania Trump kimdir? İşte merak edilen detaylar...

Melania Coin'in güncel piyasa değeri, kripto para borsalarında işlem hacmi ve arz-talep dengesi doğrultusunda sürekli olarak değişiyor.

Melania Coin Nedir?

ABD'de başkanlık görevini devralacak Donald Trump, cumartesi günü kripto para dünyasında büyük bir etki yaratan bir adım attı. Trump, Solana blokzinciri üzerinde "TRUMP Coin" adlı bir memecoin piyasaya sürdü. Kısa sürede yatırımcıların ilgisini çeken TRUMP Coin, değerini saatler içinde yüzlerce kat artırarak 80 milyar dolarlık toplam piyasa değerine ulaştı. Ancak bu ani yükselişin ardından piyasada sert bir düşüş yaşandı.

Donald Trump'ın eşi Melania Trump da kripto para dünyasında adından söz ettiren bir girişimde bulundu. Melania Trump, kendi adını taşıyan "MELANIA Coin" adlı yeni bir memecoin piyasaya sürdü. MELANIA Coin, yatırımcıların ilgisini çekerek hızla satışa sunuldu. Ancak bu gelişme de kripto piyasasında yeni bir dalgalanmaya neden oldu. Melania Coin ve kripto para dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etmek, yatırımcılar için önem taşıyor.

Melania Coin Nasıl Alınır?

ABD'nin bugün göreve başlayacak yeni başkanı Donald Trump'ın ardından, First Lady Melania Trump da kendi adını taşıyan bir kripto para birimini piyasaya sürdü. Melania Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Melania Meme" isimli kripto paranın alım-satım işlemlerinin başladığını duyurdu. Kullanıcılar, MELANIA Coin'i kripto para borsaları üzerinden satın alabilir ve alım-satım işlemleri gerçekleştirebilir.

CoinMarketCap verilerine göre, Melania Meme, şu ana kadar %41'lik bir değer artışı gösterdi. Toplam piyasa değeri ise 1,7 milyar doları aşarak kripto paralar arasında büyüklük sıralamasında 68. sıraya yükseldi.

Melania Coin Piyasa Değeri Ne Kadar?

Kripto Para Adı ve Kodu: Melania Meme (MELANIA)

Melania Meme (MELANIA) Fiyat Bilgisi: Şu anda 12,50 USD (Son 24 saatte %68,3 artış).

Şu anda 12,50 USD (Son 24 saatte %68,3 artış). BTC Karşılığı: 0,0001163 BTC (%56,4 artış).

0,0001163 BTC (%56,4 artış). Piyasa Değeri: 1.850.791.654 USD.

1.850.791.654 USD. Tam Seyreltilmiş Değerleme: 12.338.610.995 USD.

12.338.610.995 USD. 24 Saatlik İşlem Hacmi: 5.152.558.377 USD.

Arz Bilgileri:

Dolaşımdaki Arz: 150.000.000 MELANIA

150.000.000 MELANIA Toplam Arz: 999.999.997 MELANIA

999.999.997 MELANIA Maksimum Arz: 1.000.000.000 MELANIA

Fiyat Aralığı (Son 24 Saat):

En düşük: 7,37 USD

En yüksek: 13,04 USD

Melania Trump Kimdir?

Melania Trump, 26 Nisan 1970'te Slovenya'nın Novo Mesto şehrinde doğmuş, modellik kariyerine genç yaşta başlayan ve Vogue ile Harper's Bazaar gibi dergilerde yer aldıktan sonra iş kadını ve 2017-2021 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady'si olarak tanınan bir isimdir. Donald Trump ile 1998 yılında tanışan ve 2005 yılında evlenen Melania, 2006 yılında anne olmuş ve aynı yıl ABD vatandaşı olmuştur. Tasarım ve mimarlık eğitimi aldığı Ljubljana Üniversitesi'ni modellik kariyeri için yarıda bırakan Melania, First Lady olarak "Be Best" kampanyasıyla çocuk refahı, çevrim içi zorbalıkla mücadele ve opioid bağımlılığı konularına odaklanmıştır. Zarif tarzıyla moda dünyasında da dikkat çeken Melania Trump, başkanlık döneminde güçlü bir figür olarak öne çıkmıştır.

