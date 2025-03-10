10 Mart Ankara’nın birçok ilçesinde elektrikler kesilecek! Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte Ankara’da elektriklerin kesileceği ilçeler...
Ankara’da 10 Mart günü elektrik kesintileri olacak! BAŞKENTEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Mart’ta Ankara’nın farklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, bu kesintiler ne kadar sürecek ve elektrikler ne zaman geri gelecek? Ankara’da elektrik kesintisinin süresi ve hangi bölgelerde etkili olacağı hakkında detaylar haberimizde...
Ankara'da 10 Mart günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılmaya başlandı. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 10 Mart'ta Ankara'nın farklı bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelecek.
Elektrik kesintisi süresi ve bölgeler hakkında detaylı bilgilere yer verilen açıklama ile, Başkent sakinlerinin mağduriyet yaşamamaları için hazırlık yapmaları önem taşıyor.
Peki, Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? Elektrik ne zaman geri gelecek? İşte 10 Mart 2025 günü yaşanacak elektrik kesintileriyle ilgili ayrıntılar...
10 MART ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintilerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
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