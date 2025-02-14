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14 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! (BEDAŞ) Kadıköy, Beşiktaş, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

14 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! (BEDAŞ) Kadıköy, Beşiktaş, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, 14 Şubat 2025 Cuma günü elektrik kesintisi var mı? İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek mi? İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, BEDAŞ elektrik kesintisi listesi sorgulama ekranı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde gün boyunca elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Kadıköy, Beşiktaş ve Esenyurt başta olmak üzere, birçok ilçede planlanan elektrik kesintileri duyuruldu. Vatandaşlar, 14 Şubat'ta hangi bölgelerde elektrik kesintisi olacağını ve kesintilerin ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İstanbul'daki elektrik kesintilerine dair araştırmalar sürerken, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından yapılan açıklamalara göre, 14 Şubat günü İstanbul'un farklı ilçelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler. Peki, İstanbul'a elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar, BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayınlanan kesinti listelerine göz atabilir. İstanbul'da hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesileceğini öğrenmek için ilgili şirketlerin resmi internet sitelerinden İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ bölümüne tıklayıp sorgulama yapılabilir. Bulunduğunuz bölgedeki kesinti süresi ve saatleriyle ilgili detaylı bilgilere erişmek için resmi duyuruları takip edebilirsiniz.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kaynak: Haber Merkezi

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