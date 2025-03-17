2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi’nin önemi nedir?

Bu yıl Kadir Gecesi’nin hangi güne denk geldiği Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Bin aydan daha hayırlı olarak Kabul edilen Kadir Gecesi, dualar ve ibadetlerle geçirilir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi önemi nedir? Detaylar haberimizde...

Ramazan ayının en mübarek gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesinde idrak edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimiyle birlikte Kadir Gecesi'nin tarihi netleşti. Peki, Kadir Gecesi hangi tarihe denk geliyor? Kadir Gecesi'nin manevi önemi nedir? KADİR GECESİ 2025 NE ZAMAN? Bu sene Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi gerçekleşecek. KADİR GECESİNDE NE OLDU? Kur'ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir. Bu gecenin önemi 'Bin aydan daha hayırlıdır' şeklinde ifade edilir. DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe Ramazan Başlangıcı : 1 Mart 2025 Cumartesi Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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