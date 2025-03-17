2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi’nin önemi nedir?

Ramazan ayının en mübarek gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesinde idrak edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimiyle birlikte Kadir Gecesi'nin tarihi netleşti. Peki, Kadir Gecesi hangi tarihe denk geliyor? Kadir Gecesi'nin manevi önemi nedir?
KADİR GECESİ 2025 NE ZAMAN?
Bu sene Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi gerçekleşecek.
KADİR GECESİNDE NE OLDU?
Kur'ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir. Bu gecenin önemi 'Bin aydan daha hayırlıdır' şeklinde ifade edilir.
DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı : 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi