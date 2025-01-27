2025 MTV ödemeleri için son tarihler açıklandı! 2025 MTV ödemeleri ne zaman? İşte ödeme detayları

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme dönemi yaklaşıyor. Araç sahipleri için ödeme tarihleri, taksit seçenekleri ve yeni belirlenen vergi oranlarına dair merak edilen tüm bilgiler paylaşıldı. 2025 MTV ödemeleriyle ilgili detaylı bilgilere ve ödeme süreci hakkında bilmeniz gerekenlere bu haberden ulaşabilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 ödeme dönemi resmen başladı. Araç sahipleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da MTV'yi iki taksitte ödeyebilecek.

İlk taksit ödemeleri Ocak ayında başladı ve belirlenen son tarihe kadar ödemelerin tamamlanması gerekiyor.

MTV ödeme tarihleri nasıl düzenlendi?

MTV, yılda iki kez ödeniyor ve bu taksitler belirli periyotlara bölünüyor:

Birinci taksit dönemi: 1 Ocak – 31 Ocak 2025

İkinci taksit dönemi: 1 Temmuz – 31 Temmuz 2025

Vergi mükellefleri, isterlerse ödemeyi tek seferde yapabilir veya iki taksit halinde gerçekleştirebilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, farklı dijital platformlar ve fiziksel ödeme kanalları aracılığıyla kolayca yapılabilir. İşte en popüler ödeme yöntemleri:

Dijital Platformlar Üzerinden Ödeme:

- GİB Dijital Vergi Dairesi: dijital.gib.gov.tr adresi üzerinden MTV ödemesi online olarak yapılabilir.



- GİB Mobil Uygulaması: Google Play, App Store ve Huawei uygulama mağazalarından indirilebilen mobil uygulama ile ödemeler kolayca yapılabilir.

Banka ve PTT Şubeleri Aracılığıyla Ödeme:

- Anlaşmalı Bankalar: Online bankacılık, mobil uygulamalar veya banka şubeleri aracılığıyla MTV ödemesi yapılabilir.

- PTT Şubeleri ve PttMatikler: Kredi kartı, banka kartı veya nakit ödeme seçenekleriyle PTT şubeleri ve PttMatikler üzerinden MTV yatırılabilir.

2025 MTV tutarları ne kadar oldu?

2025 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarında, yeniden değerleme oranına göre %43,93 oranında bir artış yapıldı. İşte, bazı araç grupları için güncellenen MTV tutarları:

- 2024 yılında 2.343 TL olan MTV, 2025'te 3.372 TL'ye yükseldi.



- 2024'te 5.265 TL olan MTV, 2025'te 7.577 TL olarak belirlendi.

Vergi tutarları, aracın motor hacmine ve yaşına göre değişkenlik göstermektedir.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi