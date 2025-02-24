2025 RAMAZAN’A KAÇ GÜN KALDI? Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahur ve oruç ne zaman? 2025 Ramazan imsakiyesi
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Müslümanlar için özel bir öneme sahip olan Ramazan ayı yaklaşırken, oruç tutacak olanlar, “Ramazan ne zaman başlayacak, ilk sahur ve ilk oruç hangi gün?“ gibi soruların yanıtını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılına ait Ramazan takvimine göre, Ramazan ayının başlangıç tarihi ve sahur vakitleri netleşti. Peki, Ramazan’a ne kadar kaldı? İşte tüm detaylar…
Ramazan ayı için geri sayım başladı! Müslümanlar, bu mübarek ayın manevi atmosferine adım atmaya hazırlanırken, ilk sahur, ilk iftar ve Ramazan'ın başlangıç tarihi en çok araştırılan konulardan biri haline geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 Ramazan takvimine göre, oruç ibadetinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 Ramazan ayına ne kadar kaldı? İşte, Ramazan'a dair tüm detaylar…
RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI?
İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayının başlamasına 23 Şubat itibarıyla sadece 6 gün kaldı.
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek.
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