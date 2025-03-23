2025 Ramazan Bayramı’na kaç gün var? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Müslümanlar için büyük manevi değeri olan Ramazan ayı, 1 Mart 2025 tarihinde başladı. Bir ay boyunca oruç tutan Müslümanlar, akşam ezanıyla iftarlarını açıp, yatsı namazının ardından teravih namazını kılıyorlar. Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, pek çok kişi Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağını ve ne kadar kaldığını araştırıyor. İşte Ramazan Bayramı tarihleri...

Müslümanlar için sabır, huzur ve ibadetle geçen özel bir dönem olan Ramazan ayı, 1 Mart 2025'te başladı. Oruç tutanlar, gün boyu manevi bir arınma süreci geçirirken, akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açıyor ve ardından teravih namazını eda etmek için camilere yöneliyor.

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, birçok kişi Ramazan Bayramı'nın hangi tarihte başlayacağını ve ne kadar kaldığını araştırıyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı'nın tarihleri ve diğer detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 2025 Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Buna göre, bugünden itibaren bayrama 7 gün kaldı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Arefe Günü 29 Mart Cumartesi

1. Gün: 30 Mart Pazar 2025

2. Gün: 31 Mart Pazartesi 2025

3. Gün: 01 Nisan Salı 2025

Kaynak: Haber Merkezi