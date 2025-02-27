2025 Şubat enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranı verileri hangi gün duyurulacak? Aylık veriler için tarih belli oldu!
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Şubat ayının sonlarına gelinirken, enflasyon oranı hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu ayın enflasyon verilerinin ne zaman ve hangi saatte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Şubat ayı için enflasyon tahminleri ne yönde? Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten enflasyon beklentilerine ilişkin açıklama geldi.
Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. 2025 Şubat ayı enflasyon oranının ne zaman ve hangi saatte açıklanacağı merak ediliyor. Bu ay için enflasyon beklentisi nedir? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla enflasyon beklentilerine dair önemli bilgiler paylaştı.
ENFLASYON ORANI 2025 ŞUBAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2025 Şubat ayına ait enflasyon oranı, 3 Mart Pazartesi günü saat 10:00'da duyurulacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisi, 12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek yüzde 41,9'a geriledi.
Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hanehalkı beklentisi ise şubatta sınırlı arttı.
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