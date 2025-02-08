2025 YKS, TYT, AYT, YDT oturum tarihleri ve saatleri ne zaman? Üniversite sınavı (YKS) 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Üniversite sınavlarına hazırlanan milyonlarca aday için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 6 Şubat 2025 itibarıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları resmen başladı. Hayallerindeki bölüme ya da üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar, sınav tarihlerini ve oturum detaylarını araştırmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi, adayların çalışma sürecinde rehber niteliği taşıyor. Peki, YKS, TYT, AYT, YDT 2025 ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
YKS 2025 (Üniversite Sınavı) Tarihleri Ne Zaman?
ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
1. Oturum - Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi
2. Oturum - Alan Yeterlilik Testi (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar
3. Oturum - Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar
YKS, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturumdan oluşan sınav, adayların geleceğini belirleyecek önemli bir adım olacak.
YKS 2025 Başvuru Tarihleri Ne Zaman?
YKS başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başladı ve 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Başvurularını tamamlayan adaylar, sınav tarihine kadar yoğun bir şekilde hazırlıklarına devam edecek.
Adaylar başvurularını, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayabilir. ÖSYM'nin yayımladığı bu sınav takvimi, adayların çalışma süreçlerini planlamalarında büyük bir kolaylık sağlıyor.
YKS 2025'e dair tüm gelişmeleri takip ederek başvuru ve sınav sürecini kaçırmamaya dikkat edin!
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