7 Ocak 2025 Salı günü televizyon ekranlarında neler var? 7 Ocak TV yayın akışı

7 Ocak 2025 Salı günü, televizyon kanalları izleyicilere zengin bir içerik yelpazesi sunuyor. Dizilerden yarışma programlarına, haber bültenlerinden sinema filmlerine kadar pek çok seçenek, ekran başındakileri bekliyor.
İşte başlıca kanalların yayın akışları:
TRT 1 Yayın Akışı
• 06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
• 06:35 Hayallerinin Peşinde
• 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
• 13:15 Seksenler
• 14:45 Masumlar Apartmanı
• 17:45 Lingo Türkiye
• 19:00 Ana Haber
• 19:55 İddiaların Aksine
• 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
• 00:15 Yabancı Sinema "Komşuluk Halleri”
• 02:25 Seksenler
• 03:50 Masumlar Apartmanı
Kanal D Yayın Akışı
• 07:00 Küçük Ağa
• 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
• 11:15 Yaprak Dökümü
• 13:00 Gelinim Mutfakta
• 16:00 Arka Sokaklar
• 18:30 Kanal D Ana Haber
• 20:00 Mandıra Filozofu İstanbul
• 22:30 İftarlık Gazoz
• 00:30 Mandıra Filozofu İstanbul
• 02:30 Zalim İstanbul
• 04:30 Kuzey Güney
TV8 Yayın Akışı
• 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
• 08:30 Gel Konuşalım / Canlı
• 12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
• 13:30 Program
• 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
• 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
• 00:15 Survivor Ekstra / Canlı
• 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
• 03:30 Gel Konuşalım
• 05:30 Dizi
Show TV Yayın Akışı
• 08:00 Bu Sabah
• 10:00 Bahar
• 12:30 Gelin Evi
• 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
• 18:45 Show Ana Haber
• 20:00 Lohusa
• 22:30 Lohusa
• 00:45 Sandık Kokusu
• 03:30 Siyah Kalp
• 05:45 Bahar
Now TV Yayın Akışı
• 07:30 İlk Bakış
• 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
• 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
• 13:30 En Hamarat Benim
• 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
• 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
• 20:00 Kardeş Takımı
7 Ocak 2025 Salı günü, televizyon kanalları izleyicilere geniş bir program yelpazesi sunuyor.
Diziler, yarışma programları ve sinema filmleriyle dolu bu akşamda, her zevke hitap eden içerikler mevcut. İzleyiciler, ilgi alanlarına göre tercih ettikleri programları seçerek keyifli bir akşam geçirebilirler.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi