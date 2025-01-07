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7 Ocak 2025 Salı günü televizyon ekranlarında neler var? 7 Ocak TV yayın akışı

7 Ocak 2025 Salı günü televizyon ekranlarında neler var? 7 Ocak TV yayın akışı
Salı akşamı televizyon kanalları, izleyicilere birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir yayın akışı sunuyor. İşte salı günü TV yayın akışı...
7 Ocak 2025 Salı günü, televizyon kanalları izleyicilere zengin bir içerik yelpazesi sunuyor. Dizilerden yarışma programlarına, haber bültenlerinden sinema filmlerine kadar pek çok seçenek, ekran başındakileri bekliyor.
 
İşte başlıca kanalların yayın akışları:
 
 
TRT 1 Yayın Akışı
 
 
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06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
 
06:35 Hayallerinin Peşinde
 
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
 
13:15 Seksenler
 
14:45 Masumlar Apartmanı
 
17:45 Lingo Türkiye
 
19:00 Ana Haber
 
19:55 İddiaların Aksine
 
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
 
00:15 Yabancı Sinema "Komşuluk Halleri”
 
02:25 Seksenler
 
03:50 Masumlar Apartmanı
 
Kanal D Yayın Akışı
 
 
07:00 Küçük Ağa
 
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
 
11:15 Yaprak Dökümü
 
13:00 Gelinim Mutfakta
 
16:00 Arka Sokaklar
 
18:30 Kanal D Ana Haber
 
20:00 Mandıra Filozofu İstanbul
 
22:30 İftarlık Gazoz
 
00:30 Mandıra Filozofu İstanbul
 
02:30 Zalim İstanbul
 
04:30 Kuzey Güney
 
TV8 Yayın Akışı
 
 
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
 
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
 
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
 
13:30 Program
 
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
 
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
 
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
 
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
 
03:30 Gel Konuşalım
 
05:30 Dizi
 
Show TV Yayın Akışı
 
 
08:00 Bu Sabah
 
10:00 Bahar
 
12:30 Gelin Evi
 
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
 
18:45 Show Ana Haber
 
20:00 Lohusa
 
22:30 Lohusa
 
00:45 Sandık Kokusu
 
03:30 Siyah Kalp
 
05:45 Bahar
 
Now TV Yayın Akışı
 
 
07:30 İlk Bakış
 
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
 
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
 
13:30 En Hamarat Benim
 
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
 
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
 
20:00 Kardeş Takımı
 
7 Ocak 2025 Salı günü, televizyon kanalları izleyicilere geniş bir program yelpazesi sunuyor.
 
Diziler, yarışma programları ve sinema filmleriyle dolu bu akşamda, her zevke hitap eden içerikler mevcut. İzleyiciler, ilgi alanlarına göre tercih ettikleri programları seçerek keyifli bir akşam geçirebilirler.
 
(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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