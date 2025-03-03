Adıyaman İftar Vakti Ne Zaman? Adıyaman Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak? 3 Mart 2025 Adıyaman İftar Vakti

3 Mart 2025 tarihinde Adıyaman’da iftar saati 18:29’dur. Bu vakitte, akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılacak ve akşam namazı kılınacaktır. Oruç tutanlar için iftar, sabırla beklenen o özel anı simgeler.

Adıyaman İftar Vakti Ne Zaman?

3 Mart 2025 tarihinde Adıyaman'da iftar saati 18:29'dir. Bu saat, oruçlarını açmayı bekleyenler için çok önemli bir zaman dilimidir. Adıyaman'daki iftar vakti, güneşin batışı ile birlikte akşam ezanı ile çakışacak ve oruçlar bu saatte açılacaktır. Oruç tutanlar için akşam ezanının okunması, iftarın başlangıcıdır ve bu vakitte iftar sofraları kurulur.

Adıyaman Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?

3 Mart 2025 Adıyaman'da akşam ezanı saati 18:29'dur. Akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılacak ve akşam namazı kılınacaktır. Bu saat, Adıyaman'da oruç tutanlar için iftarın resmi zamanıdır. Adıyaman'daki Ramazan sürecinde her gün iftar vakti, akşam ezanının okunmasıyla başlar ve bu saat, oruç tutanlar için iftarın en doğru zamanıdır.

3 Mart 2025 Adıyaman İftar Vakti

3 Mart 2025 tarihinde Adıyaman'da iftar saati 18:29'dur. Bu vakit, oruç tutanların sabırla bekledikleri ve oruçlarını açtıkları saattir. İftar vaktiyle birlikte, akşam ezanı okunacak ve oruçlar açılacaktır. Bu saatte Adıyaman'da camilerde akşam ezanı duyulacak ve oruçlar açıldıktan sonra akşam namazı kılınacaktır. Adıyaman'daki iftar vakti, Ramazan'ın her günü, o günü bitiren en önemli anıdır.

Kaynak: Haber Merkezi