Ağrı İftar Vakti Ne Zaman? Ağrı Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak? 3 Mart 2025 Ağrı İftar Vakti

3 Mart 2025 tarihinde Ağrı’da iftar saati 18:08’dir. Bu saatte, akşam ezanı okunacak ve oruçlar açılacaktır. Oruç tutanlar için iftar, sabırla beklenen özel bir anıdır.

Ağrı İftar Vakti Ne Zaman?

3 Mart 2025 tarihinde Ağrı'da iftar saati 18:08'dir. Bu saatte, oruç tutanlar sabırla bekledikleri o anı yaşayacaklar. İftar vakti, akşam ezanının okunmasıyla başlar ve oruçlar açılır. Ağrı'da Ramazan boyunca iftar saati her gün değişse de, 3 Mart'ta oruç açma vakti 18:08'dir ve bu saatte akşam ezanı da okunacaktır.

Ağrı Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?

3 Mart 2025 tarihinde Ağrı'da akşam ezanı saati 18:08'dir. Akşam ezanıyla birlikte, oruçlar açılacak ve akşam namazı kılınacaktır. Oruç tutanlar için bu saat çok önemli bir zaman dilimidir çünkü iftar bu saatte yapılacak ve oruçlar açılacaktır. Ağrı'da Ramazan ayında her gün akşam ezanı saati farklılık gösterebilir, ancak 3 Mart'ta iftar saati ve akşam ezanı saati 18:08'dir.

3 Mart 2025 Ağrı İftar Vakti

3 Mart 2025 tarihinde Ağrı'da iftar saati 18:08'dir. Bu saatte, akşam ezanının okunmasıyla oruçlar açılacak ve akşam namazı kılınacaktır. Oruç tutanlar için bu vakit, günün en anlamlı anıdır. Ağrı'daki iftar vakti, oruçların açılacağı ve iftar sofralarının kurulduğu o özel zaman dilimidir. 3 Mart 2025'te iftar saati 18:08'dir ve bu saatte akşam ezanı okunacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi