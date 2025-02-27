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Aksaray’a yağış geliyor! Meteoroloji verileri paylaştı! 2025 Aksaray’a yağmur yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 27 Şubat- 5 Mart arası Şubat arası Aksaray, Ortaköy, Eskil, Gülağaç ve diğer ilçelerin hava durumu..

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Aksaray’a yağış geliyor! Meteoroloji verileri paylaştı! 2025 Aksaray’a yağmur yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 27 Şubat- 5 Mart arası Şubat arası Aksaray, Ortaköy, Eskil, Gülağaç ve diğer ilçelerin hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aksaray’ın ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Ortaköy hava durumu, Eskil hava durumu, Gülağaç hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Aksaray’da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer görülen kar yağışı bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Aksaray’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Aksaray’a yağmur yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 27 Şubat- 5 Mart arası Aksaray, Ortaköy, Eskil, Gülağaç ve diğer ilçelerin hava durumu..

Aksaraylılar dikkat! Meteoroloji güncel Aksaray hava durumu verilerini paylaştı. Aksaray ve ilçelerinde yağış bekleniyor. Gece sıcaklık -10 dereceye kadar düşecek! Peki, Aksaray'da kar bekleniyor mu, Aksaray'da yağış var mı? İşte, Aksaray hava durumu ve beklenen yağışla ilgili tüm detaylar…

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Aksaray Hava Durumu | Aksaray'da Kar Var mı?

Aksaray'da 27 Şubat Perşembe (bugün) günü sisli hava etkili olacak. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması öneriliyor. Özellikle sabah saatlerinde yoğun sisin etkili olabileceği belirtiliyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Aksaray'da kar var mı diyenler için hafta sonu itibariyle 5 Mart Çarşamba gününe kadar Aksaray'da kar yağışı beklenmiyor. 

27 Şubat Perşembe

Aksaray Hava Durumu | Aksaray'da Yağış Var mı?

Hafta sonuna yaklaşırken Aksaray'da hava durumu değişecek. Meteoroloji uzmanları, 28 Şubat Cuma günü yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edebileceği tahmin ediliyor.

28 Şubat Cuma

Aksaray Hava Durumu | Aksaray'da Sıcaklıklar Düşecek mi?

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin bir düşüş yaşanacak. Meteoroloji yetkilileri, Mart ayının ilk haftasında da yağışların devam edebileceğini ve özellikle 3 Mart Pazar günü şehrin genelinde etkili olacağını belirtti. Soğuk hava dalgası nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları ve tedbirli davranmaları gerektiği vurgulandı.

3 Mart Pazartesi

Yetkililer, sürücülerin sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesinin azalmasına karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Kaygan yollar kazalara sebebiyet verebileceğinden özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha dikkatli olunması gerekiyor. Vatandaşların güncel hava durumu gelişmelerini takip etmeleri öneriliyor.

Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aksaray için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Aksaray hava durumu Sisli, sıcaklık 10°

Yarın için Aksaray hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°

1 Mart 2025 Cumartesi Aksaray hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°

2 Mart 2025 Pazar Aksaray hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°

3 Mart 2025 Pazartesi Aksaray hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°

Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi

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