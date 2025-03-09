GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

AKSARAY ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ | Aksaray’ın birçok ilçesinde elektrikler kesiliyor! İlçe ilçe listelendi

- Güncelleme Tarihi:

AKSARAY ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ | Aksaray’ın birçok ilçesinde elektrikler kesiliyor! İlçe ilçe listelendi

MEDAŞ güncel listeyi paylaştı. Aksaray'ın bu ilçelerine bu tarihte elektrik verilmeyecek.

Aksaray'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte Aksaray 9 Mart 2025 elektrik kesintileri...

MEDAŞ çalışmanın, elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı enerji sağlanabilmesi adına gerçekleştirildiğini açıkladı.

Vatandaşların, belirtilen  saat diliminde elektrik kullanımı konusunda dikkatli olmaları ve tedbirli olmaları önerildi.

9 MART AKSARAY ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

AĞAÇÖREN
 
10.03.2025 09:00 - 10.03.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
AKSARAY AĞAÇÖREN KÜTÜKLÜ KÖYÜ
AKSARAY AĞAÇÖREN KÜTÜKLÜ KÖYÜ KÖY SOKAĞI2 Sokak
 
ESKİL
 
10.03.2025 10:00 - 10.03.2025 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
 
AKSARAY ESKİL CUMHURİYET MAHALLESİ ADA KümeEvleri
AKSARAY ESKİL ÇUKURYURT KÖYÜ, ÇUKURYURT KÜMESİ MEVKİİ
AKSARAY ESKİL ÇULFA MAHALLESİ ÇULFA KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ ÇETE HASAN KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ ÇOKUMLAR KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ ÇULFA KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ KAPUTAŞ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL İSTİKLAL MAHALLESİ ALAGÖZ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL KÖKEZ KÖYÜ KÖKEZ KümeEvleri
 
10.03.2025 10:30 - 10.03.2025 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
 
AKSARAY ESKİL ÇUKURYURT KÖYÜ, ÇUKURYURT KÜMESİ MEVKİİ
AKSARAY ESKİL ÇULFA MAHALLESİ ÇULFA KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ KAPUTAŞ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL KÖKEZ KÖYÜ KÖKEZ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ YÜKSECİK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL ZAFER MAHALLESİ BİLEZİKLİLER KümeEvleri
 
GÜLAĞAÇ
 
10.03.2025 11:00 - 10.03.2025 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
 
AKSARAY GÜLAĞAÇ KIZILKAYA KÖYÜ, KÖYÜN KENDİSİ MEVKİİ 4 NOLU KÖY Sokak
 
GÜZELYURT
 
10.03.2025 11:00 - 10.03.2025 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
 
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, KAYAALTI MAHALLESİ ATATÜRK Caddesi
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ MURAT TEKİZ Caddesi
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ UZUNKAYA Caddesi
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, YENİ MAHALLESİ MURAT TEKİZ Caddesi
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, YENİ MAHALLESİ UZUNKAYA 1. KümeEvleri
AKSARAY GÜZELYURT UZUNKAYA KÖYÜ UZUNKAYA14 SOKAK Sokak
AKSARAY GÜZELYURT YAPRAKHİSAR KÖYÜ

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER