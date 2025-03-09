AKSARAY ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ | Aksaray’ın birçok ilçesinde elektrikler kesiliyor! İlçe ilçe listelendi

MEDAŞ güncel listeyi paylaştı. Aksaray'ın bu ilçelerine bu tarihte elektrik verilmeyecek.
Aksaray'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte Aksaray 9 Mart 2025 elektrik kesintileri...
MEDAŞ çalışmanın, elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı enerji sağlanabilmesi adına gerçekleştirildiğini açıkladı.
Vatandaşların, belirtilen saat diliminde elektrik kullanımı konusunda dikkatli olmaları ve tedbirli olmaları önerildi.
9 MART AKSARAY ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
AĞAÇÖREN
10.03.2025 09:00 - 10.03.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY AĞAÇÖREN KÜTÜKLÜ KÖYÜ
AKSARAY AĞAÇÖREN KÜTÜKLÜ KÖYÜ KÖY SOKAĞI2 Sokak
ESKİL
10.03.2025 10:00 - 10.03.2025 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
AKSARAY ESKİL CUMHURİYET MAHALLESİ ADA KümeEvleri
AKSARAY ESKİL ÇUKURYURT KÖYÜ, ÇUKURYURT KÜMESİ MEVKİİ
AKSARAY ESKİL ÇULFA MAHALLESİ ÇULFA KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ ÇETE HASAN KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ ÇOKUMLAR KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ ÇULFA KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ KAPUTAŞ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL İSTİKLAL MAHALLESİ ALAGÖZ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL KÖKEZ KÖYÜ KÖKEZ KümeEvleri
10.03.2025 10:30 - 10.03.2025 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY ESKİL ÇUKURYURT KÖYÜ, ÇUKURYURT KÜMESİ MEVKİİ
AKSARAY ESKİL ÇULFA MAHALLESİ ÇULFA KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ KAPUTAŞ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL KÖKEZ KÖYÜ KÖKEZ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ YÜKSECİK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL ZAFER MAHALLESİ BİLEZİKLİLER KümeEvleri
GÜLAĞAÇ
10.03.2025 11:00 - 10.03.2025 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
AKSARAY GÜLAĞAÇ KIZILKAYA KÖYÜ, KÖYÜN KENDİSİ MEVKİİ 4 NOLU KÖY Sokak
GÜZELYURT
10.03.2025 11:00 - 10.03.2025 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, KAYAALTI MAHALLESİ ATATÜRK Caddesi
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ MURAT TEKİZ Caddesi
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ UZUNKAYA Caddesi
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, YENİ MAHALLESİ MURAT TEKİZ Caddesi
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, YENİ MAHALLESİ UZUNKAYA 1. KümeEvleri
AKSARAY GÜZELYURT UZUNKAYA KÖYÜ UZUNKAYA14 SOKAK Sokak
AKSARAY GÜZELYURT YAPRAKHİSAR KÖYÜ
Kaynak: Haber Merkezi
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