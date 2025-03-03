Amasya İftar Vakti Ne Zaman? Amasya Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak? 3 Mart 2025 Amasya İftar Vakti
3 Mart 2025 tarihinde Amasya’da iftar saati 18:37’dir. Bu saatte akşam ezanı okunacak ve oruçlar açılacaktır. Oruç tutanlar için iftar, sabırla beklenen özel bir anıdır.
Amasya İftar Vakti Ne Zaman?
3 Mart 2025 tarihinde Amasya'da iftar saati 18:37'dir. Bu vakitte, oruçlar açılacak ve akşam ezanı okunacaktır. İftar, Ramazan'ın en özel anlarından biridir ve bu saatte oruç tutanlar oruçlarını açacaklardır.
Amasya Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?
3 Mart 2025 Amasya akşam ezanı saati 18:37'dir. Akşam ezanı, oruçların açılmasıyla birlikte okunacak ve akşam namazı kılınacaktır. Bu vakit, Amasya'daki oruç tutanlar için iftar saatiyle eş zamanlıdır.
3 Mart 2025 Amasya İftar Vakti
3 Mart 2025 Amasya'da iftar saati 18:37'dir. Bu saat, akşam ezanı ile birlikte oruçların açılacağı vakittir. Oruç tutanlar için bu zaman dilimi, sabırla beklenen iftar vaktidir.
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